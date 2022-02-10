«أدنيك للخدمات» تعزز عملياتها بافتتاح مكتب في دبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة «أدنيك للخدمات» التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) عن افتتاح مكتب جديد لعملياتها في دبي، وذلك في إطار مساعي الشركة الرامية إلى تعزيز وصولها إلى مجموعة واسعة من الشركاء والعملاء.

وتدعم «أدنيك للخدمات» عدداً من أبرز الفعاليات، التي تقام في المنطقة من خلال تقديم خدماتها وحلولها المتكاملة الحائزة جوائز مرموقة. ويأتي افتتاح المكتب الجديد في دبي، بما يتماشى مع جهود الشركة ومساعيها لاستكشاف فرص جديدة للأعمال إلى جانب دعم عملائها الحاليين، إذ تعمل الشركة على التعاون مع الجهات المختصة في دبي، لتعزيز دورها في دعم الفعاليات التي تقام في المدينة.

وتعمل «أدنيك للخدمات» مع عملائها على تعزيز حضور علاماتهم التجارية، من خلال تنظيم ودعم الفعاليات بمختلف أحجامها، انطلاقاً من مكانتها بمجال العمليات التجارية، ويعمل فريق الخبراء في الشركة على تحقيق أهداف العملاء بدءاً من وضع استراتيجية التصميم الأولية، ووصولاً إلى مرحلة التنفيذ، وذلك لتمكينهم من الوصول إلى الجمهور المستهدف ووضع استراتيجية تواصل، تضمن أعلى مستويات التفاعل والنتائج المتميزة لأعمالهم.

وقال أحمد شاكر، المدير التنفيذي لشركة «أدنيك للخدمات»: يأتي افتتاح مكتبنا في دبي في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز جهودنا لدعم قطاع سياحة الأعمال، إذ يتيح المكتب الجديد لعملائنا الحاليين المزيد من الخيارات لاستضافة وتنظيم فعاليات ناجحة، ويدعم مساعينا الخاصة ببناء المزيد من فرص العمل الجديدة. ويهدف افتتاح المكتب إلى توفير عروض خدمات أكثر تنوعاً، وتعزيز الخدمات المقدمة خارج أبوظبي، حيث سيعمل المكتب بالتنسيق مع الفريق الرئيسي في أدنيك على تنمية محفظة عملاء الشركة، وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات، بهدف زيادة عروض أعمال الشركة.

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