افتتاح منتجع «راديسون دبي نخلة جميرا» في الربع الثاني من 2022

المصدر: دبي- البيان

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عقب الافتتاح الأخير لمنتجع راديسون رأس الخيمة في جزيرة المرجان الثاني للمجموعة في الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة فنادق راديسون عزمها افتتاح أول منتجع شاطئي لها في دبي تحت اسم منتجع راديسون دبي نخلة جميرا في الربع الثاني من العام 2022. وسيتألف الفندق الراقي من 389 غرفة وسيضم خمسة مطاعم ومقاهٍ مميزة لتناول المأكولات والمشروبات قبالة الإطلالات الساحرة على أفق مرسى دبي والخليج. وسيكون منتجع راديسون دبي نخلة جميرا أول منتجع شاطئي للمجموعة في دبي وثالث وجهة إقامة تحمل علامة راديسون في الإمارات العربية المتحدة. كذلك، سيلبي المنتجع احتياجات وتفضيلات المسافرين بداعي العمل والترفيه على حد سواء، إذ يقع في مكان مثالي على جذع النخلة، مما يتيح للمسافرين سهولة الوصول إلى المدينة ومدينة دبي للإعلام الرائدة في المنطقة، كما ويبعد 30 دقيقة بالسيارة عن مطار دبي الدولي. وسيسهم هذا الافتتاح في زيادة العدد الإجمالي لفنادق المجموعة في دولة الإمارات إلى 17 فندقاً قيد التشغيل وقيد الإنشاء.

مجدداً، يؤكد افتتاح المنتجعين في الإمارات العربية المتحدة، إضافةً إلى فندق ومنتجع راديسون بلو الحالي في أبوظبي، التزام مجموعة فنادق راديسون بتنمية محفظة منتجعاتها في المنطقة والعالم، فضلاً عن تلبيتها للطلب المتزايد على المنتجعات الشاطئية، وذلك بما يتماشى مع اتجاهات السفر المتغيرة باستمرار، كما ومع احتياجات الضيوف الذين يسعون أكثر وأكثر خلف الإجازات الهادئة. كذلك، توفر جميع فنادق ومنتجعات راديسون إمكانية الوصول إلى أفضل الوجهات السياحية، فهي بمثابة منزل ثانٍ للضيوف في المدينة بفضل أجوائها الهادئة وخدماتها منقطعة النظير.

وقال إيلي ملكي، نائب رئيس تطوير الأعمال في مجموعة فنادق راديسون في الشرق الأوسط وقبرص واليونان وباكستان: «تحظى تجارب الإقامة في المنتجعات بإقبال المسافرين المتزايد لاسيما مع ازدياد الطلب على السفر الدولي. ولا شك أن التعافي من الجائحة قد ساهم في تسارع هذه الوتيرة أكثر وأكثر. نتيجة لذلك، نقوم بتوسيع محفظة منتجعاتنا بشكل مدروس في أسواقنا الرئيسة بالتعاون مع المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين. إن التخطيط لمنتجعاتنا الجديدة ولافتتاحها المرتقب ليس سوى خطوة طبيعية في مسيرتنا للارتقاء إلى علامة تجارية شاملة تقدم عروضاً مصممة لاستيعاب الطلب المتزايد على الإقامات والعطلات المحلية في صفوف المقيمين، فضلاً عن الطلب على الإقامات الترفيهية في صفوف المسافرين الدوليين».

حالياً، تمتلك مجموعة فنادق راديسون 50 فندقاً ومنتجعاً وشقة مزودة بالخدمات، وأكثر من 10,000 غرفة قيد التشغيل في الشرق الأوسط، وتقدم مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الراسخة في أسلوب الحياة، والتي تلبي احتياجات السوق المتغيرة والمتطورة على الدوام.

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