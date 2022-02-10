«الجميل العالمية» تفتتح مصنعاً في دبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة الجميل العالمية افتتاح الجميل للصناعات الغذائية بدبي. ويتكون المرفق الصناعي الجديد من خطي إنتاج، الأول لتقشير ومعالجة الجوز وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وبتقنيات عالية بقدرة إنتاجية تصل إلى 17 ألف طن سنوياً والثاني لمعالجة وفرز حبوب الهيل وذلك لتنقية الهيل وفرزه حسب الحجم واللون، ويعد خط الإنتاج الأحدث من نوعه المؤتمت بالكامل بقدرة إنتاجية تصل إلى 25 ألف طن سنوياً أي ما يعادل 50% من الإنتاج العالمي للهيل.

وقال محمد عقرين، رئيس شركة الجميل للصناعات الغذائية: تعد الإمارات، خاصة دبي، حاضنة الابتكار الأولى في العالم، لذلك بادرنا إلى الاستثمار في هذا المصنع الذي يعد الأول من نوعه في العالم. ونحن واثقون من قدرتنا على تحقيق النجاح في بيئة استثمارية داعمة مثل الإمارات.

وأضاف: نطمح من خلال هذا المرفق الصناعي إلى أن نصل إلى طاقتنا الإنتاجية ومعالجة 50% من الإنتاج العالمي لحبوب الهيل خلال 5 سنوات القادمة بما يجعل دبي مركزاً عالمياً لاستيراد وإعادة تصدير هذا المنتج الغذائي الحيوي الذي يدخل في تصنيع العديد من المنتجات الغذائية خاصة في الدول العربية حيث تستورد الإمارات 8500 طن سنوياً، فيما تستورد السعودية نحو 9500 طن سنوياً وهي أكبر دولة مستوردة للهيل الذي تستخدم في العديد من المنتجات لاسيما القهوة الأصيلة.

وتتم معالجة وفرز حبوب الهيل بشكل يدوي بأماكن متفرقة من العالم مثل الهند وغواتيمالا، لكنها عملية شاقة جداً على اليد العاملة. لذلك سيحقق هذا المرفق الإنتاجي قدرات إنتاجية عالية ضمن فترات زمنية قصيرة وبدقة كبيرة.

وبالنسبة لخط إنتاج تقشير ومعالجة الجوز فهو الأول من نوعه في المنطقة والمصمم وفق تقنيات صديقة للبيئة. وقال عقرين: الجوز مادة غذائية أساسية تدخل في تحضير الكثير من الأطباق العالمية والإقليمية، ونستهدف عبر مصنع الجميل تلبية الطلب المتزايد على هذه المادة التي لديها فوائد صحية كبيرة.

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