القرية العالمية توفر «باقات الروائع» لأفضل التجارب الترفيهية

المصدر: دبي- البيان

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توفر القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، مجموعة متنوعة من النشاطات والعروض والفعاليات التي ترتقي بالتجارب الترفيهية للضيوف من كافة الأعمار والثقافات. ولتعزيز هذه التجارب ونشر السعادة بين الجميع، قررت القرية العالمية إطلاق «باقات الروائع» التي تقدّم مجموعة من الجولات المناسبة للصغار، والعائلات، ومحبيّ التشويق. وتمكن الضيوف في الوقت ذاته من الاستمتاع بخصومات تزيد عن 30% لتمضية أمسية لاتنسى مع الأصدقاء أو العائلة.

وتعتبر «باقة الروائع للصغار» مثالية لضيوفنا الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات، حيث سيستمتعون بوجهات غنية بالمرح عند زيارة متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق!®، والمسرح المتحرك رباعيّ الأبعاد، ومتاهة المرايا المذهلة. لينتقلوا بعدها لعيش تجارب ترفيهية استثنائية في «وجهة بيتر رابيت للمغامرات». ثم يختتمون أمسيتهم المميزة مع خمس جولات ووجهات مناسبة للصغار في كرنفال. وجميعها بسعر رائع وتنافسي، حيث تبلغ قيمة الباقة الواحدة 140 درهماً إماراتياً فقط للطفل الواحد.

أما محبو التحديات الغنية بالأدرينالين فيمكنهم الاستمتاع مع «باقة الروائع لمحبيّ التشويق»، حيث سيحظون بأمسية غنية بعناصر التشويق بدءاً من «العرض الشيق: أبطال المرفأ» الذي يتضمن مجموعة من العروض الشيّقة على المياه في مشاهد تحبس الأنفاس، لأول مرة على الإطلاق في الشرق الأوسط، ومن ضمنها بركة ضخمة للدراجات المائية وألواح الدفع المائي، والغطس في الماء عن علو 75 قدماً (23 متراً)، وقفزات للدراجات المائية من خلال المؤثرات النارية، والمغامرات الرائعة على ألواح التزلج المائي المزدوجة، بالإضافة إلى عرض السيارات التي تحمل أكبر عدد من أضواء LED، الحائز على رقم قياسي في غينيس للأرقام القياسية، وغيرها العديد من المغامرات الاستثنائية. كما يمكنهم، بعد ذلك، الاستمتاع بأغرب المغامرات المليئة بالتشويق في «حجرة الرعب» الجديدة كلياً في متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق!®. ولابد من اختتام الأمسية مع أكثر الجولات حماسةً في كرنفال، مثل ترانسيلفانيا تاورز، ومانيلا مايهيم، وجلوبال برج، ولندن لوب رولركوستر، وغيرها من الجولات المميزة، في رحلة متكاملة تبقى في الذاكرة مقابل 165 درهماً إماراتياً فقط للضيف الواحد.

بينما تحظى العائلة بباقتها الخاصة، «باقة الروائع للعائلة»، والتي تناسب الضيوف من جميع الأعمار. وتشمل هذه الباقة العائلية فرصة الاستمتاع بجولات كرنفال، ومنها عجلة الفيستيفال التي يبلغ ارتفاعها 60 متراً، وترانسيلفانيا تاورز، وكاريبيان شيب، إلى جانب مجموعة من الجولات الرائعة. كما يمكن لحاملي هذه الباقة الاختيار بين زيارة وجهة «بيتر رابيت للمغامرات»، أو مشاهدة «العرض الشيق: أبطال المرفأ»، ومن ثم استكشاف مجموعة من الغرائب والعجائب في متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق!®.

وتتضمن جميع الباقات رحلة متكاملة لزيارة جميع وجهات متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق!، حيث يمكن للضيوف استكشاف عجائب وغرائب من كافة أنحاء العالم في سبع قاعات فريدة تعرض باقة متنوعة وضخمة من المعروضات النادرة والمجسّمات الغريبة. كما يمكنهم الاستمتاع بالمسرح المتحرك رباعي الأبعاد، الذي سيوفر تجارب غامرة وغير مسبوقة تحبس الأنفاس تقدمها عائلة ذا مونستر، بينما هم يتشبثون بمقاعدهم المتحركة. كما يتضمن المتحف متاهة المرايا المذهلة، التي تضم ما يزيد عن 100 من المرايا وتتميز بإضاءاتها المبهرة باستخدام مصابيح LED ومؤثراتها الصوتية المميزة بإضافة تجارب مائية وتقنيات الواقع المعزز في فرصة استثنائية لالتقاط صور الأحلام.

سيكون بإمكان الضيوف شراء هذه الباقات التوفيرية، التي تصلح ليوم واحد فقط، من خلال الموقع الإلكتروني أو عند بوابات الدخول إلى القرية العالمية، فهي الاختيار المثالي للضيوف الراغبين باستكشاف الوجهات والجولات التي توفرها القرية العالمية على نحو متكامل تماماً لذكريات لا تنسى.

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