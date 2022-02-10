«تبريد» تدخل الأسواق المصرية عبر شراكة مع «مراكز» و«جاس كول»

المصدر: دبي- البيان

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أبرمت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، اتفاقية شراكة مع الشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد «جاس كول»، وشركة مراكز للتطوير العقاري، لتقديم خدمات تبريد المناطق لمركز «D5M مول» الجديد، الواقع في مدينة القطامية الجديدة، شرق القاهرة. وتحظى هذه الصفقة بأهمية خاصة، بالنسبة لشركة تبريد، لما تمثله من فرص كبيرة لتنمية أعمالها في المستقبل.

وسيتم بناء محطة تبريد المناطق على مراحل، وبقدرة إنتاجية تبلغ 7500 طن تبريد، حيث سيتم تشغيل 6000 طن تبريد متعاقد عليها، بموجب اتفاقية طويلة الأجل. ويضم مركز «D5M مول»، الذي تبلغ مساحته 70 ألف متر مربع، مجمعاً سكنياً، يتألف من 1800 وحدة سكنية فاخرة من منازل التاون هاوس، والشقق والمكاتب. ويُعدُّ المشروع من أحدث مشاريع شركة «مراكز»، التي تدير حالياً سلسلة تتألف من 17 مركزاً للتسوق، تمتد على مساحة تزيد على 1.6 مليون متر مربّع، بما فيها «مول العرب».

وقال المهندس خالد عبد الله المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد: هذه خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لشركتنا، فلطالما كان دخول الأسواق المصرية، أحد أهم أهدافنا طويلة الأجل، لتحقيق النمو المستدام خارج دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لما تتمتع به شركة تبريد من خبرات واسعة في مجال تبريد المناطق، ستعود بأشكال مختلفة من الفوائد على الأسواق المصرية. ورأينا في «جاس كول»، شريكاً مثالياً، بفضل سجلّها الحافل بالتميّز التشغيلي، علاوةً على أنها تتشارك معنا في القيم ذاتها، والسعي المستمر لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة. هذا، ونتطلّع في السنوات القادمة، للاستفادة من خبرات شركة «إنجي»، فهي من أبرز مساهمي شركة تبريد، وتتمتع بحضور قوي في الأسواق المصرية.

وشركة تبريد، هي أول مستثمر دولي في مجال تبريد المناطق في مصر، التي تعتبر من الأسواق الواعدة للغاية في هذا المجال، حيث يعتبر تبريد المناطق، صناعة مستجدة نسبياً فيها، لكون شركة «جاس كول»، التي تأسست في 2004، هي أول مزوّد لخدمات تبريد المناطق في مصر. ومع ذلك، تشهد مصر إقبالاً متنامياً في الطلب على خدمات تبريد المناطق، الأمر الذي سيسهم في تمكينها من تحقيق أهدافها البيئية المستدامة.

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