دانوب هوم تفتتح معرضها الجديد في دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة – البيان

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افتتحت «دانوب هوم»، العلامة التجارية المتخصصة في احتياجات المنزل للديكور في المنطقة معرضها الجديد في دبا الفجيرة في التاسع من فبراير 2022. افتتح المعرض الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكمال الأجسام والقوة البدنية، بحضور شخصيات مرموقة من دبا الفجيرة، بكل فخر وروعة.

وقال عادل ساجان، المدير العام، لمجموعة دانوب: «نحن علامة تجارية تقوم بوضع حاجة الزبون كأولوية قصوى ونسعى دائمًا لتقديم الأفضل. سواء كانت المنتجات التي نقدمها أو خدمة العملاء التي نحرص على أن تكون الأفضل. دبا منطقة تتميز بالكثير من الزبائن الذين يترددون على نفس العلامة التجارية ما إن وثقوا بها. وافتتاح معرض في دبا لا يحتاج منك أن تفكر مرتين! نحن وصلنا للمكانة التي نحن فيها بسبب زبائننا، ونحن نبذل جهدنا لنكون أقرب لهم أينما كانوا».

ولدانوب هوم عدة معارض في الإمارات العربية المتحدة وأكثر من 44 فرعاً في 17 دولة. بين رأس الخيمة والفجيرة، يوجد نقص من ناحية وجود بائعي التجزئة المنظمين في قطاع تحسين المنازل في شمال الإمارات، وخاصة في دبا. سيساعد افتتاح صالة عرض دانوب هوم في هذه المنطقة على سد هذه الفجوة.

وأضاف عادل ساجان:«دانوب هوم تُقدم مجموعات واسعة من المنتجات الفاخرة بأسعار معقولة، مع عشرات الآلاف من المنتجات تحت سقف واحد، دانوب هوم لديها شيء لكل زبون».

وقال شوبوجيت ماهالانوبيس، مدير، دانوب هوم وحلول الضيافة: «نركز على مساعدة الناس لتصميم منزل أحلامهم مع أفضل المنتجات وخدمات رائعة. بينما يستطيع الزبون دخول المعرض لتسوق احتياجاته المنزلية، قدمنا نحن خدمة من خلال التعاون مع عدة برامج حكومية للقروض المنزلية مثل برنامج الشيخ زايد للإسكان وبرنامج دانوب هوم الخاص، بيتك حلمك، حيث يستطيع مُتعاملو بنك أبوظبي الأول الحصول على الكثير من العروض والتنزيلات والاستفادة من خدمة تصميم ديكور مجانية من فريق دانوب هوم الخبير، هذا الفريق سيساعد الزبون على تصميم منزل أحلامه بأسعار لا تُقاوم. تقدم دانوب هوم مديرين متخصصين في تطوير الأعمال لمساعدة العملاء بحلول شاملة لمنازلهم، من الأرضيات إلى الإضاءة، وأدوات الحمام والأثاث، والمطبخ وكل ما يحتاجه المنزل تحت سقف واحد، مما يجعل دانوب هوم الخيار الأنسب».

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