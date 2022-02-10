التحول الرقمي يدعم تحسين خدمات شركات التأمين

المصدر: دبي- محمد عبد الرشيد

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أكدت شركة «بوبا العربية للتأمين التعاوني» أن التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية أصبح المرتكز المحوري الذي تعتمد عليه بوبا العربية اليوم في رسم استراتيجياتها؛ من أجل تحسين تقديم التجربة الصحية لأعضائها، خاصة خلال مرحلة ما بعد الجائحة.

وقال الشريف حميدالدين، مدير التسويق في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني على هامش مؤتمر انشورتيك الشرق الأوسط InsureTek Middle East الذي عقد في دبي إن الشركة لا تدخر وسعاً في تطوير آلياتها التقنية لخدمة عملائها، مؤكداً أن تحوّلات قطاع التأمين خلال السنوات القادمة ستتمحور حول تحسين تجربة العميل بالاستفادة من التحول الرقمي.

وأشار إلى أن مواكبة التطور التقني لم يعد رفاهية بل بات محوراً أساسياً لنمو القطاعات واستمرارها، وتزداد أهميته في قطاع الرعاية الصحية بكافة أوجهه، مشيراً إلى أن شركات التأمين التي تسعى للحفاظ على استمراريتها وتحسين أعمالها في السوق ستضع ضمن أولوياتها تطوير كيفية تقديم خدماتها لعملائها.

وذكر حميدالدين يوم 17 مارس 2020 بصفته اليوم الذي قررت فيه شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني تحويل جميع موظفيها للعمل عن بُعد خلال جائحة فيروس كوفيد-19، وهو ما مثّل تحدياً كبيراً، لكن جهود شركة بوبا العربية التي بدأت قبلها بـ3 سنوات لدعم التحوّل الرقمي في عملياتها أسهم في جعل الشركة أكثر استعداداً لمواجهة التحديات التي فرضها العمل عن بُعد، وعزّز من استمرارها في خدمة عملائها بطرح خدمات مختلفة ومتنوعة لعملائها تراعي فيها دقة التوقيت وصعوبة الظرف العالمي الذي اجتاح البلاد ومخاطره.

كما عملت الشركة على تطوير وتحسين تطبيق «بوبا العربية»، والذي يسمح للأعضاء باستشارة الأطباء في أي وقت ومن أي مكان، من خلال هواتفهم الذكية، عن طريق خاصية «الفيديو»، وهو ما يُبرزها اليوم كرائدة للتحولات الرقمية في قطاع التأمين بالمملكة العربية السعودية؛ كونها تقوم على ربط مزودي خدمات الرعاية الصحية الرئيسيين بأعضائها مباشرة؛ لتوفير تجربة صحية رائدة مميزة.

وأوضح حميدالدين أن رعاية وراحة العملاء يعدّان من أولويات الشركة، مؤكداً أن تلك الاستراتيجية ستستمر مع كل جديد تقدمه الشركة لعملائها الذين تجاوز عددهم حالياً 3 ملايين عميل.

والجدير بالذكر أن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني فازت بجائزتي: «أفضل شركة تأمين صحي»، و«الابتكار الرقمي في قطاع التأمين الصحي» في حفل توزيع جوائز Golden Shield للتميز الذي أقيم على هامش مؤتمر InsureTek الإقليمي في دبي.

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