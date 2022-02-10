«آبل» تطلق قريباً متجراً جديداً في جزيرة المارية بأبوظبي

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

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ذكرت آبل في بيان لها أن شركة «آبل» Apple ستطلق متجر آبل جديداً في قلب جزيرة المارية في أبوظبي. وأضاف البيان أن المتجر الجديد الذي سيطلق خلال فبراير الحالي يحمل اسم الجزيرة سيطل على ممشى الواجهة البحرية، وسيرحب بالعملاء لاستكشاف قدراتهم الإبداعية، والتعرف على المنتجات الجديدة، وتلقي الدعم من فريق العمل بالمتجر الجديد.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الخميس رفعت آبل الستار عن حاجز خاص يقع عند واجهة المتجر. ويبرز الحاجز ذو التصميم الفريد ويحمل شعار «جوهر ينبض إبداعاً» تراث غواصي اللؤلؤ في الإمارات ويقدر ما يمثلونه لتاريخ أبوظبي وثقافة هذه الإمارة العريقة. حيث سيعكس تصميم المتجر بيئة استخراج اللؤلؤ مع عرض استعارات جمالية ترمز إلى نمو أبوظبي ومقدار استثمارها في مجتمعها المبدع الذي يدفع عجلة التقدم نحو مستقبل باهر.

وسيصبح هذا المتجر ملتقى جديداً يجتمع فيه الناس من أجل التعلم والإلهام، وسيتمكن الزوار من الإبداع والتعاون والاستمرار في تجربة أفضل ما تقدمه آبل تحت سقف واحد.

وعلى الرغم من نقص أشباه الموصلات وغيرها من مشكلات سلسلة التوريد التي قالت آبل سابقاً إنها ستعيق قدرتها على تلبية طلب العملاء في موسم الأعياد العام الماضي، سجلت منتجات الشركة من هواتف آيفون و«ماك» والأجهزة القابلة للارتداء والخدمات أيضاً أعلى مستويات لإيرادات على الإطلاق. وتمكنت عملاق التقنية من تسجيل إيرادات قياسية في الربع المالي الأول من 2022 بلغت 123.9 مليار دولار وصافي ربح ربع سنوي 34.6 مليار دولار، أو 2.10 دولار لكل سهم مخفف، مقارنة بإيرادات قدرها 111.4 مليار دولار وصافي ربح ربع سنوي قدره 28.8 مليار دولار، أو 1.68 دولار لكل سهم مخفف، في نفس الربع من العام الماضي.

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