غرفة دبي تثني على توسع «إي سي في في» الصينية انطلاقاً من دبي

المصدر: دبي- البيان

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اطلع وفد من غرفة تجارة دبي ترأسه عمر خان مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي على الخدمات الإلكترونية والرقمية المتميزة التي تقدمها منصة «إي سي في في ECVV.ae»، الشركة الصينية العاملة في مجال سلسلة إمداد وتوزيع المنتجات الصناعية وخصوصاً في بيع منتجات الصيانة والتصليح والتشغيل.

زار الوفد فروع الشركة في دبي، مثنياً على جهود الشركة في التوسع بالأسواق الخارجية انطلاقاً من دبي، حيث يبلغ عدد المشترين عبر المنصة الرقمية للشركة أكثر من 20.000 مشتر من الإمارات، و36.000 مشتر من دول مجلس التعاون الخليجي.

كانت الشركة افتتحت فروعها في دبي في العام 2018 بدعم من مكتب غرفة تجارة دبي في شنزن الصينية، في إطار الجهود لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية إلى الإمارة.

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