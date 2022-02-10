401 مليون درهم صافي أرباح شركة أبوظبي الوطنية للتأمين 2021

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث بلغ صافي أرباح الشركة 401.8 مليون درهم، في حين بلغت أرباح السهم 0.70 فلس، بزيادة قدرها 8.3%، و7.7% على التوالي مقارنة مع العام السابق.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: يؤكد الأداء القوي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال 2021 قوة الركائز التي تستند إليها أعمال الشركة في قطاع التأمين. فقد واصلت الحصة السوقية للشركة نموها، وارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 6.4% مقارنة مع العام السابق. وفي ظل تواصل مسار التعافي والعودة التدريجية لحركة الأنشطة الاقتصادية إلى مستويات ما قبل الجائحة؛ فقد بدأت نسب الخسارة المرتبطة ببعض فئات الأعمال تعود إلى مستوياتها الطبيعية. كما أسهمت الإدارة المدروسة للمخاطر، وقدرة الشركة على تسعير هذه المخاطر بشكل صحيح في الحفاظ على الربحية لعمليات الاكتتاب. وحققت المحفظة الاستثمارية المتنوعة للشركة نتائج قوية، حيث ارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 25.6% مقارنة مع العام الماضي. كما واصلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين جهود ضبط النفقات مع الاستثمار في المبادرات التكنولوجية، باعتبارها من المرتكزات الرئيسة لاستراتيجية التطوير المتواصلة، وذلك لمواكبة متطلبات المستقبل.

وأضاف: في 2021، رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين إلى الدرجة A بنظرة مستقبلية مستقرة.. كما منحت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني «أيه إم بست» الشركة التصنيف الائتماني من الدرجة A بنظرة مستقبلية مستقرة. وقال، «إننا نؤكد في الشركة التزامنا بدعم جهود القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة لتحقيق الطموح والريادة على مدار الخمسين عاماً المقبلة. وفيما تحتفل الشركة هذا العام بمرور خمسة عقود على تأسيسها، فإنها على أتم استعداد لبداية مرحلة جديدة من النمو والنجاح لعقود قادمة».

وأضاف: «أتقدم بالنيابة عن مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير على الدعم المستمر الذي يقدّمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وقال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بتطورات أزمة (كوفيد 19)، والشكوك حول تعافي الاقتصاد العالمي، إلا أن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين استطاعت التكيف مع الوضع الجديد، وإطلاق العديد من المبادرات الجديدة لدعم وتيرة نمو الأعمال، وتعزيز قاعدة المستهلكين. وسنواصل جهود تطوير الخدمات الرقمية عبر جميع قنوات العملاء، ومنتجات التأمين الخاصة بالأفراد. كما سنواصل المشاركة في مختلف المبادرات التي تصبُّ في مصلحة خير ورفاهية المجتمع، بدءاً من معالجة التحديات البيئية المختلفة، وصولاً إلى تعزيز مستويات الصحة والسلامة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز