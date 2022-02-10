225 مليون درهم صافي أرباح «أرامكس» في 2021

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة أرامكس، المزوّد لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي، نتائجها المالية الأولية للربع الرابع والسنة المالية المنتهيين في 31 ديسمبر 2021، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.61 مليار درهم خلال الربع الرابع. وقفزت الإيرادات للسنة المالية 2021 بنسبة 10% على أساس سنوي لتسجل رقماً قياسياً بلغ 6.07 مليارات درهم.

وبلغت الأرباح التشغيلية 60 مليون درهم خلال الربع الرابع، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 33% على أساس سنوي. وبالنسبة للسنة المالية 2021، فقد بلغت الأرباح التشغيلية 307 ملايين درهم، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 23% على أساس سنوي. وانخفض صافي الأرباح خلال الربع الرابع 2021 بنسبة 21% ليصل إلى 46 مليون درهم مقارنة مع 59 مليوناً خلال الربع الرابع 2020. وانخفض صافي الأرباح للسنة المالية بنسبة 15% ليصل إلى 225 مليون درهم، مقارنة مع 267 مليوناً في 2020.

وواصلت أرامكس إدارة رأس مالها العامل بكفاءة وحكمة، محافظةً على قوة واستقرار ميزانيتها العمومية، حيث سجلت صافي دين سلبي بقيمة 452 مليون درهم، بجانب امتلاكها رصيداً نقدياً قوياً حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس: «واصلنا في أرامكس التزامنا وجهودنا لتوفير أفضل خدمة لعملائنا، وتعزيز دورنا الفاعل في تمكين التجارة الدولية. ونفتخر أيضاً بمساهمتنا المحورية في توفير البنى التحتية والإجراءات اللازمة لتوزيع لقاحات «كوفيد 19» بأمان، ونواصل تخصيص مواردنا لدعم الدول حول العالم في تنفيذ حملات التطعيم الوطنية بنجاح، وبالتالي تسريع وتيرة تعافيها من تداعيات الجائحة العالمية. وقد نجحنا في استقطاب شركة جيوبوست العالمية للانضمام إلينا كمستثمر استراتيجي، فجاء هذا الاستثمار ليؤكد إمكانات أرامكس الكبيرة، وفرص النمو الضخمة التي يمكنها الاستفادة منها على المديين المتوسط والبعيد. ونتطلع مستقبلاً لاستكشاف المزيد من فرص التعاون والشراكة لخلق قيمة أكبر للمستثمرين ولجميع أصحاب المصلحة».

وقال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: «لدينا استراتيجية محددة وواضحة المعالم لدعم نمو أعمالنا وتحسين هوامش ربحنا. وتشمل هذه الاستراتيجية الاستثمار في التكنولوجيا ومبادرات تحسين الأداء التشغيلي، بما يعزز ويدفع عجلة نمو أعمالنا في جميع الأسواق والمناطق الجغرافية لأنشطتنا».

وقال علاء السعودي، الرئيس التنفيذي للعمليات- إكسبرس: «واصلنا استثماراتنا على مدار العام في توسيع نطاق عملياتنا في الأسواق الرئيسة، بما في ذلك مدينة الرياض في السعودية، حيث أنشأنا مستودعاً مؤتمتاً بالكامل وبدأنا بتشغيله بنجاح. ونواصل ترقية وأتمتة العمليات في مرافقنا الحالية باستخدام تقنيات تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي للتخطيط بشكل أفضل لفترات ذروة التسوق، وتحسين وتجهيز قدراتنا وفقاً لتلك التحليلات».

وقال محمد ألخص، الرئيس التنفيذي للعمليات – لوجيستكس: «نجحنا في تحقيق أداء قوي العام الماضي. وأتاح نهجنا اللامركزي في العمل خدمة المزيد من العملاء، وتطوير حلول أكثر ابتكاراً لاغتنام فرص النمو والاستفادة من الانتعاش المطرد في قطاعات متخصصة محددة ومنها النفط والغاز والتجزئة والأزياء».

التوقعات المستقبلية

وعن توقُّعات أرامكس لعام 2022، قال عثمان الجده: ندخل عام 2022 باستراتيجية واضحة لتحقيق طموحاتنا للنمو والتوسع. سيمكننا نموذجنا التشغيلي الجديد من الاستعداد بشكل أفضل للاستفادة من الفرص الناشئة عن الانتعاش المطرد الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وزيادة حصتنا السوقية ضمن قطاعات الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن وخدمات التوصيل السريع.

ونتوقع أن يستمر زخم النمو الجيد لحركة التجارة الإلكترونية في عام 2022 وما بعده. ولهذا سنركز في مجال خدمات التوصيل السريع على استكشاف طرق جديدة لسوق التجارة الإلكترونية العالمية، بالإضافة إلى تعزيز مكانتنا بصفتنا الشريك الرائد لخدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية للشركات من جميع الأحجام في الأسواق الرئيسة التي نتواجد فيها. تتميز أرامكس بنطاق عملياتها الواسع، ونواصل العمل على ترسيخ مكانتنا عبر توسيع عملياتنا الأرضية وأسطولنا في أسواقنا الرئيسة. وتسهم أرامكس لوجيستكس حالياً بما يقارب ثلث إيراداتنا أو أقل بقليل، ونعتزم زيادة هذه النسبة إلى حوالي نصف إجمالي إيرادات المجموعة خلال السنوات القليلة المقبلة. وسنركز ضمن أولوياتنا الاستراتيجية على الاستثمار في تطوير بنية تحتية أكثر استدامة من الناحية البيئية، وتحسين كفاءة عملياتنا التشغيلية، وتوسيع حضورنا في أسواق النمو الرئيسة بما في ذلك مصر والسعودية.

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