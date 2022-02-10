الإمارات الأولى عالمياً في الاستثمار العقاري للمقيمين

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت الإمارات دول العالم كـ«أفضل وجهات الاستثمار العقاري للمُقيمين، 2022»، المؤشر الجديد من نوعه، الذي استحدثته شركة «هنلي آند بارتنرز» البريطانية، المتخصصة في الاستشارات المُتعلقة بسياسات المواطنة والإقامة، بالتعاون مع مجموعة «ديب نوليدج أناليتيكس» البريطانية، المتخصصة في تحليل الاستخدامات المتنوعة للتقنية؛ بُغية رصد أفضل الخيارات لدى المواطنين والمُستثمرين العالميين، عند اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن الاستثمار المُرتبط بالعقارات في وجهات خارج أوطانهم الأم ينتقلون إليها للإقامة فيها بصفة دائمة. وتعتمد فكرة المؤشر على المُفاضلة بين 16 دولة على مستوى العالم مُنخرطة حالياً بفاعلية في برامج منح إقامات بديلة للمُستثمرين العقاريين الدوليين.

إذ جرت المُفاضلة بين الدول على المؤشر، استناداً إلى الرصيد الإجمالي الذي حصلت عليه كل دولة في مجموعة من المؤشرات الفرعية، وهي: «السّمعة»، و«جودة المعيشة»، و«الناتج المحلي الإجمالي»، و«قيمة الاستثمارات»، و«الدخل المُتولّد من تأجير العقارات»، و«كُلفة العقارات»، و«كفاءة الإجراءات المُتعلقة باستصدار الإقامة»، و«مدة حيازة العقار قبل بيعه»، و«مُتطلبات الحصول على الإقامة»، و«القيود، و«الاستقرار»، و«البيئة الصديقة للعُملات المُشفّرة».

وحصلت الإمارات بالمؤشر العام على 82 من أصل 100 درجة، تكفّلت بمنحها صدارة دول العالم. وجاءت إسبانيا في المركز الثاني برصيد 80.7 درجة، وحلّت جمهورية الجبل الأسود «مونتينيغرو» في المركز الثالث برصيد 77.2 درجة. أما تركيا والبرتغال وتايلاند واليونان وغرينادا وقبرص وجزيرة دومينيكا في البحر الكاريبي، فاحتلت المراكز من الرابع حتى العاشر، على الترتيب.

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