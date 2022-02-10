توقعات بارتفاع الفائدة والقروض في بنوك الإمارات 2022

المصدر: دبي - البيان

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توقّع بنك «مورغان ستانلي»، ارتفاع صافي أسعار الفائدة لدى بنوك الإمارات بين عامي 2022 و2023. فيما قدّر البنك، في تحليل نشره أمس، انتعاشاً في معدل نمو القروض الممنوحة من بنوك الدولة، في ظل النمو المُتوقّع في الطلب على القروض من جانب القطاع الحكومي والكيانات المرتبطة بالحكومة في أبوظبي، إلى جانب التوقّعات بشأن احتفاظ الطلب في دبي بمرونته في العامين الجاري والمُقبل.

وقدّر التحليل أن ارتفاع أسعار الفائدة سوف يفيد كافة البنوك المحلية؛ نظراً لارتفاع أحجام الودائع في الحسابات الجارية والتوفير لديها. في حين أكّد التحليل، أنه ثمة عوامل إيجابية أخرى تتزاوى مع ارتفاع أسعار الفائدة، مثل: ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن الخلفية القوية للاقتصاد الكلي في دولة الإمارات بصفة عامة.

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