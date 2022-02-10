«شروق» و«بلدية الشارقة» تبحثان آفاق التعاون المستقبلي

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وفريق من الإداريين في الهيئة، وفداً من بلدية مدينة الشارقة برئاسة عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام البلدية وبحضور عدد من المسؤولين فيها.

وبحث الطرفان خلال اللقاء الذي جرى في مقر الهيئة، آفاق التعاون المستقبلي من أجل الارتقاء بجودة حياة السكان وتطوير فضاءات ومرافق الإمارة السياحية والترفيهية وتعزيز تنافسيتها إلى جانب دعم مجتمعات الأعمال وتطوير منشآت البنية التحتية.

وقال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «لبلدية الشارقة دور حيوي وأساسي في تطوير مشاريع البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لسكان الإمارة، الأمر الذي عزز جاذبيتها وجهةً للعمل والاستثمار والعيش من قبل مختلف الجنسيات والثقافات، وهذا يؤكد أهمية العمل المشترك بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية التي تشكل منظومة متكاملة لدعم مسيرة التنمية التي تنتهجها الإمارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

وقال عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة: «تحرص بلدية مدينة الشارقة على مد جسور التعاون مع كافة الدوائر الحكومية في الإمارة والعمل ضمن منظومة عمل مشترك تعزز من مسيرة التطور والنمو، لتقديم خدمات ذات جودة عالية، وتوحيد الجهود لدعم رؤى وتطلعات وأهداف الإمارة ومشاريعها التنموية المتميزة».

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