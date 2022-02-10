إعلان نوايا لاستقطاب شركات «يونيكورن» هندية إلى دبي

المصدر: دبي- البيان

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وقع مركز الهند للابتكار، التابع لجناح دولة الهند في «إكسبو 2020 دبي»، و«واحة دبي للسيليكون» خطاب إعلان نوايا، أمس، دعماً لبيئة الأعمال الخاصة بالشركات الناشئة في البلدين، وذلك في إطار التعاون وتضافر الجهود بين الهند ودولة الإمارات. وبموجب إعلان النوايا، سيتم استقطاب شركات «يونيكورن» هندية، تزيد قيمتها السوقية على مليار دولار إلى دبي، حيث ستستضيف واحة دبي للسيليكون جلسات ضمن برنامج «Elevate»، الذي سيقدم سلسلة ترويجية للمستثمرين البارزين، من تنظيم مركز الهند للابتكار.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة في إطار النسخة العاشرة من سلسلة «Elevate»، التي تم تنظيمها في واحة دبي للسيليكون، وعكست المستوى المتقدم لبيئة الأعمال الخاصة بريادة الأعمال والشركات الناشئة في الهند، إذ عرضت 50 شركة ناشئة مجموعة من الأفكار التجارية المبتكرة للمستثمرين العالميين.

وجرى التوقيع بحضور الدكتور أمان بوري، القنصل العام لدولة الهند في دبي ونائب المفوض العام للهند في «إكسبو 2020 دبي»، والدكتور جمعة المطروشي، مدير عام واحة دبي للسيليكون، وغانم الفلاسي، نائب رئيس أول التكنولوجيا وريادة الأعمال في واحة دبي للسيليكون.

وقدمت شركات ناشئة للرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية، والأغذية والمشروبات، والطاقة، والفضاء، والبرمجيات واللوجستيات والتكنولوجيا، أفكارها وابتكاراتها إلى المستثمرين العالميين ضمن سلسلة العروض الترويجية، التي يدعمها مصرف «إتش إس بي سي».

وشارك سوجيت كومار المؤسس المشارك لـ Udaan وهي أكبر منصة للأعمال بين الشركات وأصحاب المتاجر بالهند، وإحدى أسرع الشركات الناشئة الهندية، التي وصلت قيمتها السوقية لأكثر من مليار دولار تجربته الريادية في تحويل فكرته إلى عمل ناجح.

وقال د. أمان بوري: الهند ثالث أكثر دولة صديقة لتأسيس المشاريع الناشئة في العالم، والأولى بآسيا في هذا المجال مع انضمام أكثر من 40 شركة «يونيكورن» جديدة، وهي الشركات الناشئة، التي يتجاوز رأس مالها مليار دولار في 2021. وتركز الإمارات على دعم الابتكار واستقطاب المواهب العالمية، وسنقوم بدعوة عدد من الشركات الهندية الناشئة الرئيسية للقدوم إلى دبي، والاستفادة من مكانتها المميزة لتحقيق المزيد من النمو والتوسع عالمياً، كما ستعمل الهند والإمارات بشكل وثيق لتعزيز الابتكار، مع رعاية واحتضان المواهب الجديدة.

التزام متبادل

من جانبه، قال الدكتور جمعة المطروشي: يسعدنا توسيع تعاوننا مع مركز الهند للابتكار، في أعقاب زيارة قام بها وفد من المركز إلى واحة دبي للسيليكون ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال في وقت سابق من هذا العام، وذلك بما يعكس الالتزام المتبادل بدعم الشركات الناشئة، التي تركز على التكنولوجيا في كلا البلدين، وأكد أن الإمارات والهند تدركان الدور الرئيسي، الذي تلعبه الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الدولتين، وتحرصان على دعم تأسيسها وتنميتها. وأضاف: إن هذا التعاون يأتي تماشياً مع أهداف الأجندة الوطنية لريادة الأعمال، لتحويل الإمارات إلى مركز عالمي لريادة الأعمال، يستقطب 20 شركة ناشئة من شركات اليونيكورن بحلول 2031.

أفكار

ومن بين الشركات الهندية الناشئة التي قدمت أفكارها التجارية شركة PrognoAdvisor، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مراحلها الأولى؛ وKalki Ecosphere، وهي شركة ناشئة تعمل على إيجاد حلول مستدامة كبدائل للمياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية للاستخدام مرة واحدة وEXPRESSbase، وهي منصة مفتوحة المصدر منخفضة الرموز للشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو.

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