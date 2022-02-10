16.23 ملياراً أرباح قياسية لبنوك دبي بنمو 62%

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أظهر مسح «البيان الاقتصادي» تحقيق بنوك دبي المُدرجة في سوق دبي المالي نمواً قياسياً في أرباحها السنوية، بعد ارتفاعها بنسبة 62% عن 2021.

وبحسب المسح، وصلت أرباح بنوك دبي الخمسة إلى 16.23 مليار درهم عن العام الماضي، بزيادة قدرها 6.2 مليارات درهم، مقارنة بأرباح تزيد على 10 مليارات في 2020، بينما زادت أصول البنوك بنسبة 1.15% أو ما يعادل 14.2 مليار درهم من 1.24 تريليون درهم في 2020 إلى 1.26 تريليون درهم في 2021.

وقال خبراء ومحللون ماليون لـ«البيان الاقتصادي»: إن الأداء المالي القوي لبنوك دبي جاء بدعم رئيسي من الانتعاش القوي للاقتصاد الوطني في العام الماضي مع انحسار تأثيرات الجائحة وانعقاد «إكسبو دبي»، وذلك رغم استمرار الظروف الصعبة، التي تواجهها الاقتصادات العالمية، مشيرين إلى أن البنوك استفادت بشكل كبير من انعقاد «إكسبو دبي»، وانتعاش قطاعات الأعمال، ما أدي إلى نمو الطلب على القروض، متوقعين استمرار الأداء القوي خلال العام الجاري، بفضل التفاؤل بالأوضاع الاقتصادية والثقة في الأعمال لعام 2022.

الإمارات دبي الوطني

واستحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح بواقع 57.3% مع بلوغها شاملة أرباح «الإمارات الإسلامي» إلى 9.3 مليارات، بزيادة قدرها 34% مقارنة بنحو 6.96 مليارات درهم في 2020، فيما وصلت أصول البنك إلى 687.4 مليار درهم، وهو ما يعكس مستوى مرونة نهج أعمال البنك المتنوع والانتعاش القوي الناتج عن زخم التعافي الاقتصادي الملحوظ.

دبي الإسلامي

وجاء «دبي الإسلامي» ثانياً مع ارتفاع أرباحه 39.4% من 3.16 مليارات درهم في 2020 إلى 4.4 مليارات في 2021، ووصلت الأصول إلى 279.08 مليار درهم. وأرجع البنك أداءه المالي القوي إلى الإدارة الفعّالة للتكاليف مقابل التمويل، واستمرار انخفاض النفقات التشغيلية.

دبي التجاري

وجاء بنك «دبي التجاري» ثالثاً مع نمو أرباحه السنوية بنسبة 29.5% من 1.12 مليار درهم في 2020 إلى 1.45 مليار درهم في 2021، فيما زادت الأصول بمقدار 17.3% من 97.36 مليار درهم إلى 114.2 مليار درهم.

بنك المشرق

وحل «بنك المشرق» في المركز الرابع مع نجاحه في التحول للربحية، بعد تحقيقه أرباحاً بنحو 1.07 مليار درهم في 2021، مقابل خسائر بنحو 1.205 مليار درهم في 2020، فيما زادت أصوله بنحو 11.7% من 158.5 مليار درهم إلى 177.05 مليار درهم، وجاء هذا الأداء بدعم رئيسي ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 44.5%، نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي، وانخفاض النفقات التشغيلية، وتراجع خسائر القروض المتعثرة 38.7% على أساس سنوي.

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