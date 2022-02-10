جيه إل إل: تسارع النمو يلقي بظلاله الإيجابية على العقارات بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت جيه إل إل، الشركة الرائدة في الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، عن تحليلاتها المعمقة حول مستقبل سوق العقارات لعام 2022 على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك ضمن الفعالية السنوية الخاصة التي استضافتها الشركة بدبي.

وتم التشديد خلال الفعالية على أن غالبية المؤشرات في الإمارات تؤكد تسارع وتيرة النمو الاقتصادي خلال عام 2021. وقد ساعد «إكسبو 2020 دبي» في تحفيز هذا النمو، لا سيما مع الارتفاع الكبير في نسبة الإشغال الفندقي وزيادة أسعار العقارات، مع توقعات بأن يستمر هذا التوجه ليُلقي بظلاله الإيجابية على سوق العقارات في العام الجاري أيضاً. وتضمنت أبرز التحليلات:

● تعميم مفهوم الاستدامة خلال العام الجاري: بات دور بيئات المباني في صياغة المستقبل المستدام تحت دائرة الضوء في المرحلة الراهنة.

● المساحات المكتبية المرنة في العالم الهجين: يمنح توافر سياسات العمل الهجين الموظفين المرونة اللازمة لاختيار بيئة العمل الخاصة بهم، غير أنه أطلق العنان أيضاً للشركات لتبدأ في توفير المساحات التي يُريدها الموظفون ويحتاجون إليها لدى قضاء أوقاتهم في المكتب. وتأتي مساحات الاسترخاء وخدمات الطعام الصحي ومساحات الهواء الطلق على رأس قائمة مرافق الراحة الكفيلة بتشجيع العاملين على العودة إلى مكاتبهم.

● التوجهات الرئيسية لتكاليف البناء لعام 2022: نجحت سوق مشاريع البناء في الإمارات في التعافي خلال عام 2021، مع تسجيل القطاع السكني لأفضل مستويات الأداء ضمن مخصصات الأصول الإنشائية. وتشير التوقعات إلى إمكانية استمرار هذا التوجه على مدار العام الجاري، لا سيما مع زيادة الطلب على الوحدات السكنية. ولا بد للبرامج الخاصة برؤية الإمارات والميزانية الاتحادية لدولة الإمارات لعام 2022 والانتعاش في أسعار النفط العالمية أن تحدث أثراً إيجابياً على توجهات السوق، في خطوة قد تحفز أنشطة البناء في نهاية المطاف على مدار العام بأكمله.

إعادة إطلاق القطاع

انطلقت الفعالية تحت شعار: «إعادة إطلاق القطاع العقاري»، حيث قدم تييري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة جيه إل إل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، وفريقه لمحة عامة عن آفاق سوق العقارات والتوجهات المحركة للاستدامة والطلب على المساحات المكتبية المرنة والمواضيع الكفيلة بإعادة رسم ملامح قطاع العقارات العالمي وتوجهات تكاليف البناء في الإمارات وغيرها من التحليلات حول القوى العاملة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز