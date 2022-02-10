المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

● كشفت النتائج الأولية لشركة «طيران أبوظبي» عن ارتفاع الأرباح الصافية إلى 306.83 ملايين درهم في 2021، مقارنة بنحو 154.68 مليون درهم في 2020، وزادت الإيرادات من 1.55 مليار درهم إلى 1.68 مليار درهم. وأوصى مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال عن العام الماضي.

● أظهرت النتائج الأولية لشركة «رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض» ارتفاع الأرباح الصافية إلى 32.87 مليون درهم في 2021، مقارنة بـ 12.68 مليون درهم في 2020. وزادت الإيرادات من 221.19 مليون درهم إلى 239.8 مليون درهم.

● اقترح مجلس إدارة «بنك أم القيوين» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% من رأس المال المدفوع، على أن تعقد الجمعية العمومية السنوية في 14 مارس.

● أعلنت شركة «الإمارات للمرطبات» عن وصول خسائرها المتراكمة إلى 9.67 ملايين درهم في نهاية العام الماضي بما يعادل 32.2% من رأس المال، مشيرة إلى تمكنها خلال 2021 من تقليل الخسائر عبر التحسين المستمر لأحجام مبيعاتها وإيراداتها، وزيادة مبيعات التصدير بنسبة 14%.

● أوصى مجلس إدارة شركة «أورينت للتأمين» بتوزيع أرباح نقدية بواقع 50% من رأس المال أو ما يعادل 250 مليون درهم ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد بالتنسيق مع المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز