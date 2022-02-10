«جي إف إتش» تحقق 84.22 مليون دولار أرباحاً في 2021

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة جي اف اتش أمس نتائجها المالية للربع الأخير والاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وسجلت المجموعة ربحاً صافياً يؤول إلى المساهمين بقيمة 23.88 مليون دولار للربع الأخير من العام بزيادة 8.92% مقارنة بـ 21.93 مليون دولار في الربع الأخير 2020.

وبلغ صافي الربح الذي يؤول إلى المساهمين للعام بأكمله بقيمة 84.22 مليون دولار مقارنة بـ 45.09 مليون دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 86.77%، وتعكس الزيادة مساهمات أقوى طوال عام 2021 من جميع خطوط الأعمال بما في ذلك الصيرفة الاستثمارية، الصيرفة التجارية، الأنشطة العقارية وأنشطة الخزينة. وبلغت ربحية السهم للعام 2.50 سنت مقابل 1.33 سنت لعام 2020 بالكامل، بزيادة قدرها 87.97%.

تماشياً مع النتائج، أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح نقدية إجمالية قدرها 60 مليون دولار بنسبة 6.07% على القيمة الاسمية، تشمل أرباحاً نقدية نسبة 4.57% بما يعادل 45 مليون دولار. وتوزيعات أسهم بنسبة 1.5% بما يعادل 15 مليون دولار، بموجب موافقة المساهمين والجهات الرقابية.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة جي إف إتش: استطعنا تحسين الدخل وتعزيز الربحية ومرة أخرى توزيع أرباح مجزية على مساهمينا. وبالمضي قدماً في عام 2022، نواصل التركيز بقوة على رفع فعالية وضعنا المالي القوي ومجموعة من الفرص الواعدة لتحقيق مزيد من القيمة لمساهمينا.

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