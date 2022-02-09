«كونتيننتال» للإطارات تتعاون مع «عين دبي»

المصدر: دبي - البيان

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الإطارات بمختلف أنواعها ليست بشيء غريب أبداً عن «كونتيننتال»، المصنِّع الألماني العريق للإطارات الراقية، والآن، يتم كذلك استخدام إطارات «كونتيننتال» للمساعَدة في تشغيل عجلة المشاهدة الأكبر والأعلى في العالم- «عين دبي» من «دبي القابضة» والواقعة على الجزيرة الأكثر زيارة في دبي، وهي «بلو واترز».

فإطارات «كونتيننتال» مستخدمة منذ فترة طويلة في تشغيل «عين لندن»، عجلة المشاهدة الخاصة بعاصمة المملكة المتحدة، والتي تم إطلاقها سنة 1999. ولقد كان من البديهي أيضاً اختيار منتجات العلامة التجارية مجدداً للاستعمال في الوجهة الترفيهية البارزة في دبي والمسجلة للأرقام القياسية الهامّة.

وباعتبارها ذات أهمية قصوى في تمكين الدوران الناعم والمستمر للعجلة مع أقل أوقات التوقف عن العمل، تم اختيار إطارات TerminalMaster من «كونتيننتال» نظراً لما تتمتع به من مستويات جودة واعتمادية عالية.

ومن خلال الدوران بمساعدة من مولدات هيدروليكية، تعمل الإطارات الـ64 كبكرات احتكاك في أنظمة الدفع عند كلا طرفي منصة التحميل لإبقاء «عين دبي» تلف وفق حركة دورانها البطيئة والثابتة، مما يمنح الضيوف فرصة الاستمتاع بمشاهد أخاذة للإمارة بنطاق 360 درجة مع معايير راحة راقية.

ولقد اختيرت الإطارات نظراً لاعتماديتها ومتانتها، وهي عادة مستخدمة في عربات الموانئ أو القاطرات أكثر مما هي في هذا الموقع المذهل بمدينة دبي، لكن مزايا الجودة الفائقة، التي تتمتع بها هذه الإطارات تُترجم بطريقة استثنائية، من خلال وظيفتها،التي تنفذها في «عين دبي».

وتتميز إطارات «كونتيننتال» نوع 310/80R22.5 TerminalMaster TL والبالغ عددها 64 إطاراً بكونها مصنوعة لتحمّل أكثر الظروف قساوة والأوزان العالية والخدمة الطويلة، وهذه الإطارات غير الأنبوبية مصمَّمة للمهام الثقيلة، وتحوي مداساً بعمق زائد، وغلافاً بقوّة صناعية، مع مستويات مقاوَمة أعلى للتلف والثقوب مقارنة بالإطارات القياسية.

وتسمح البُنية المعزَّزة للشعيرة والمركَّب الخاص المقاوم للتلف والأضلاع المتقاطعة بشكل حرف S بتوفير جر ممتاز في كافة الظروف. وتجتمع كل هذه المزايا معاً لتوفير منتج يتميز بمستويات فائقة من الخدمة الطويلة والأداء العالي، وهذا يعد مثالياً لساعات العمل الطويلة ومعايير السلامة العالية المطلوبة لتشغيل عجلة «عين دبي».

وبهدف تعزيز أداء الإطارات، تتم مراقبة كل منها رقمياً بواسطة تقنيتَي ContiConnect وContiPressureCheck اللتين توفران تغذية ارتجاعية مستمرة عن حالة كل إطار، وتنبيهات مسبقة في حال الحاجة للقيام بإجراءات تعديلية مرتبطة بالإطارات، ويجري عرض هذه الحلول الذكية عبر بوابة شبكية أو تطبيق خاص، بحيث يمكن توفير التقارير والتحاليل.

بالإضافة لإتاحة المراقبة الدائمة، وتعني هذه التقنية الذكية أن كل إطار يعمل وفق مستويات الضغط المثلى ولفترات قصوى، وهذا يعادل أيضاً السلامة الفائقة، من دون الإغفال عن ذكر الكفاءة باستهلاك الطاقة والعمر الأطول في الخدمة.

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