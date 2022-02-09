29 % نمو صادرات أعضاء غرفة تجارة رأس الخيمة للربع الرابع من2021

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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شهدت صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تنامياً متواصلاً منذ الربع الرابع لعام 2020، استمر خلال العام الذي يليه حتى وصل أوجه في الربع الرابع من عام 2021، وقد عبرت عن ذلك الزيادة في عدد الصفقات التي أبرمتها الشركات، والتي تمثلها شهادات المنشأ التي استصدرتها هذه الشركات لتصدير بضائعها وقيمة تلك البضائع خلال هذه الفترة.

وأوضح محمد حسن السبب مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، أن قيمة البضائع لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بلغت في الربع الرابع من عام 2021 «ملياراً و580 مليون درهم» مقارنة بمليار و227 مليون درهم في نفس الربع من العام (2020)، حيث بلغت نسبة الزيادة في قيمة البضاعة المصدرة لنفس الربع (الرابع) بين عامي 2020-2021 حوالي 29%، في حين وصل عدد شهادات المنشأ للبضائع المصدرة من أعضاء غرفة رأس الخيمة إلى 5723 شهادة مقارنة بـ 5245 شهادة للربع الرابع من العام السابق 2020 في مؤشر آخر على استعادة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لحيويته بمستوى يوازي فترة ما قبل جائحة كوفيد 19.

وأضاف: تصدر النشاط الصناعي قائمة الشركات المصدرة من أعضاء غرفة رأس الخيمة، من حيث قيمة البضائع المصدرة حسب بيانات شهادات المنشأ في الربع الرابع من عام 2021، فقد بلغت نسبة الزيادة في صادرات هذا النشاط 38% مقارنة مع نفس الربع من العام السابق (2020)، إذ ازداد إجمالي صادرات هذا النشاط من 806 ملايين درهم في الربع الرابع 2020 إلى مليار و111 مليون درهم في الربع الرابع 2021، ليكون مقدار الزيادة 305 ملايين درهم، وليشكل هذا النشاط ما نسبته 70% من إجمالي صادرات القطاع الخاص في الربع الرابع 2021 بعد أن كانت حصته 66% في نفس الربع لعام 2020.

وجاء هذا التزايد في حصة النشاط الصناعي على حساب النشاط التجاري، حيث تراجعت حصة النشاط التجاري من إجمالي الصادرات من 34% إلى 29% لنفس الربع بين العامين على الرغم من تزايد قيمة صادرات هذا النشاط بنسبة 9% حتى وصلت إلى حوالي 459 مليون درهم في الربع الرابع 2021.

وزادت صادرات النشاط المهني من 85 ألف درهم لتصل إلى حوالي 9.5 ملايين درهم لنفس الفترة، وفي المحصلة أسهم النشاط الصناعي بأغلب الزيادة التي طرأت على صادرات القطاع الخاص بين العامين 2020-2021 لنفس الربع (الرابع)، والتي وصلت نسبتها إلى 29% في مؤشر على قوة وقدرة الأنشطة الصناعية على المحافظة على استقرار اقتصاد الإمارة متجاوزاً الأزمات الاقتصادية المختلفة ودفع عجلة النمو الاقتصادي بتوازن وثبات.

أما عند الحديث عن الزيادة في حجم الصادرات لأعضاء غرفة رأس الخيمة حسب أنواع وفصول البضائع المصدرة لنفس الربع (الرابع) ما بين عامي 2020-2021، فقد تصدر فصل معادن عادية ومصنوعاتها باقي الفصول من حيث الزيادة في قيمة البضائع المصدرة من هذا الفصل، حيث وصلت قيمة الزيادة إلى 124 مليون درهم وبنسبة وصلت إلى 86%، حيث ازدادت من 144 مليون درهم في الربع الرابع 2020 إلى 269 مليون درهم في نفس الربع لعام 2021.

كما حلت منتجات فصل المنتجات المعدنية ثانية، حيث بلغت قيمة الزيادة حوالي 77 مليون درهم وبنسبة زيادة بلغت 52% مرتفعة من 149 مليون درهم إلى 226 مليون درهم خلال نفس الفترة، كما جاء فصل آلات وأجهزة معدات كهربائية وأجزائها ثالثاً بقيمة زيادة بين الربعين وصلت إلى 54 مليون درهم وبنسبة وصلت إلى 32% لتصل قيمة البضائع المصدرة من هذا الفصل ما يقارب 224 مليون درهم، تلاه فصل منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها، والذي بلغت الزيادة في قيمة منتجاته 52 مليون درهم، حيث تزايد بنسبة 36% لتصل قيمة صادرات منتجاته إلى 199 مليون درهم.

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