غرف الإمارات تبحث سبل التعاون مع القطاع الخاص بموريشيوس

المصدر: دبي – البيان

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اجتمع الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة حميد محمد بن سالم مع الاونورابل سوميلدوث بهولا وزير التنمية الصناعية بجمهورية موريشيوس، بحضور الدكتور يوسف إسماعيل الأمين العام لغرفة تجارة وصناعة موريشيوس، على هامش مؤتمر تأثير Covid-19 على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMES) في جنوب أفريقيا: تجارب الدول والتركيز على إعادة البناء بشكل أفضل في موريشيوس. الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا مكتب جنوب أفريقيا، ووزارة التنمية الصناعية، SMES والتعاونيات (قسم التنمية الصناعية) لحكومة موريشيوس، ضمن فعاليات إكسبو 2020، أمس بدبي.

تناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين القطاع الخاص بدولة الإمارات وجمهورية موريشيوس من حيث الإجراءات والقوانين والتشريعات والتسهيلات التي تقدم لأصحاب الأعمال والمستثمرين بالبلدين لاسيما لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

فضلاً عن مناقشة البنود الخاصة بمذكرة التفاهم بين اتحاد غرف الإمارات وغرفة موريشيوس والمزمع توقيعها على هامش منتدى أعمال رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي الذي تستضيفه موريشيوس مايو 2022.

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