32 % ارتفاعاً بمعدل الإنفاق على سفر الأعمال في الشرق الأوسط في 2022

المصدر: دبي ـ البيان

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توقع تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة تم نشره في شهر نوفمبر 2021، أن يرتفع معدل الإنفاق على سفر الأعمال في الشرق الأوسط بنسبة 32% هذا العام 2022، بعد زيادة متوقعة بنسبة 49% خلال عام 2021.

وبهذه المناسبة، علقت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، الذي سيعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 مايو 2022 قائلة: "ستوفر هذه البيانات الإيجابية دفعة إضافية للترحيب مجدداً بمتخصصي رحلات الأعمال والسياحة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأت الاقتصادات في جميع أنحاء العالم في تخفيف قيود السفر على الرغم من الاضطراب الناجم عن تفشي متحور أوميكرون".

وأضافت كورتيس قائلة: "من المتوقع خلال عام 2021 أن تكون الزيادة في الإنفاق التجاري للعام بأكمله قد فاقت بالفعل الإنفاق على السفر الترفيهي بنسبة 13% و10% و1٪ في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا على التوالي".

وأردفت كورتيس قائلة: "توقع خبراء الطيران الذين تحدثوا في نسخة العام الماضي من معرض سوق السفر العربي أن يتأخر سفر رجال الأعمال عن السفر الترفيهي، ولكن هذه الزيادة المقدرة بنسبة 32 % تأتي على رأس الزيادة المتوقعة خلال عام 2021 بنسبة 49% على الرغم من أن عام 2020 كان عامًا مليئًا بالتحديات والصعوبات الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19، إلا أن قطاع سفر الأعمال من الواضح الآن أنه يستعيد عافيته وانتعاشه ليصل نحو مستويات ما قبل الجائحة".

صنف التقرير منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الأولى من حيث الإنفاق على السفر لأغراض العمل في عام 2021، بزيادة قدرها 49%، تليها أوروبا وأفريقيا (36%) وآسيا والمحيط الهادئ (32٪) والأمريكيتان (14%). ووفقاً للتقرير، فستقود منطقة آسيا والمحيط الهادئ العالم في عام 2022 بنمو في الإنفاق بنسبة 41%، تليها الأمريكيتان بنسبة 35٪، والشرق الأوسط 32%، وأوروبا بنسبة 28%، وأفريقيا بنسبة 23%.

وفي هذا الإطار علقت كورتيس قائلة: "سيكون سفر الأعمال من أبرز المواضيع التي ستتم مناقشتها على المسرح العالمي لسوق السفر العربي لهذا العام، حيث ستناقش منظمة السفر التجاري العالمي، المنظمة العالمية الرائدة في مجال السفر والاجتماعات للأعمال التجارية، أحدث محتوى وأبحاث عن رحلات العمل، خلال جلستين رئيسيتين تحت عنوان: "مستقبل رحلات العمل" و "بناء برنامج سفر عمل مستدام".

وقد تم إعداد تقرير مجلس السفر والسياحة العالمي بالتعاون مع شركة McKinsey & Company بعنوان "التكيف مع جائحة كوفيد -19: التوقعات لسفر الأعمال" ويعتمد على البحث والتحليل والمقابلات المتعمقة مع قادة أعمال السفر والسياحة لتمكين الشركات السياحية وشركات السفر من التحضير والاستعداد التام لسفر الشركات في مرحلة ما بعد الجائحة.

الآن في عامه التاسع والعشرين، سيتم انعقاد النسخة الحية من المعرض بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي من الفترة الممتدة من الإثنين 9 مايو ولغاية الخميس 12 مايو 2022 على أرض مركز دبي التجاري العالمي، كما سيتم إقامة نسخة افتراضية للحدث مرة أخرى على غرار نسخة 2021 من المعرض في الأسبوع التالي من النسخة الحضورية منه في يومي الثلاثاء 17 والأربعاء 18 مايو 2022.

ستشمل أبرز فعاليات نسخة 2022 قمم الوجهات التي ستسلط الضوء على أسواق المصادر الرئيسية السعودية وروسيا والصين والهند وانعقاد منتدى أرايفال دبي الذي يجتمع فيه أبرز المتخصصين في قطاع السفر والسياحة والضيافة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الجيل القادم من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة.

سيستضيف معرض سوق السفر العربي 2022 أيضًا مؤتمرات قمة مخصصة على المسرح العالمي، سيتم تسليط الضوء فبها على قطاعات الطيران والفنادق والسياحة الرياضية وسياحة التجزئة وندوة خاصة للاستثمار في قطاع الضيافة، كما ستشارك مرة أخرى رابطة سفر الأعمال العالمية، المنظمة الرائدة في مجال سفر الأعمال وتجارة الاجتماعات في العالم في فعاليات معرض سوق السفر العربي، حيث ستقدم رابطة سفر الأعمال العالمية أحدث محتوى سفر للعمل والبحث والتعليم لدفع عجلة التعافي والانتعاش ودعم النمو في سفر الأعمال.

هذا وسيشكل مرة أخرى معرض سوق السفر العربي 2022 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، الذي سيقام على مدى 10 أيام من الفترة الممتدة من 9 إلى 19 مايو 2022 ويتم فيه انعقاد المعارض والمؤتمرات وجلسات الإفطار والجوائز وإطلاق المنتجات وفعاليات التواصل.

وتبقى دولة الإمارات واحدة من أكثر البلدان أمانًا في العالم على الرغم من تفشي متحور أوميكرون الأخير بالتزامن مع تسجيل معدلات حالات منخفضة باستمرار وإجراءات صارمة لضمان سلامة السياحة وإجراءات السفر في كل مرحلة ابتداء من الوصول إلى المغادرة، وتلتزم إمارة دبي على غرار الإمارات المجاورة لها بالحفاظ على أعلى معايير النظافة والسلامة، حيث أشاد المجلس العالمي للسياحة والسفر بإدارتها الناجحة للجائحة ومنح المدينة ختم السفر الآمن بناءً على الإجراءات الصارمة وبروتوكولات السلامة والصحة العامة التي تتبعها المدينة.

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