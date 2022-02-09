«تينابل» توسع منصة الأمان للتطبيقات العاملة على السحابة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة تينابل، المتخصصة في استكشاف التعرض للمخاطر الإلكترونية، توسيع نطاق الإمكانيات الجديدة لمنصة أمان التطبيقات التي تعمل على السحابة. وتوفر منصة Tenable.cs دورة كاملة من الأمان على السحابة لمعالجة المخاطر الإلكترونية بدءاً من التصميم وحتى وقت التشغيل. وباستخدام الميزات الجديدة، يمكن للمؤسسات تأمين موارد السحابة وصور الحاويات وأصول السحابة لتوفير أمان كامل بدءاً من كتابة التعليمات البرمجية حتى السحابة ووصولاً إلى العمل عليها.

وقال ماهر جاد الله، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: شهدت الإمارات والسعودية نمواً كبيراً في تبني كل من السحابة الخاصة والهجينة في المقام الأول وعلى نطاق واسع لممارسات العمل عن بُعد. وأثبتت الخدمات السحابية القوية والمرونة أنها جذابة للمؤسسات من خلال التحديثات الجديدة التي يتم إصدارها باستمرار في الإنتاج وزيادة أعباء العمل وتقليصها بناءً على طلب العملاء، وبالرغم من ذلك، فهي لا تخلو من المخاطر. لذا، تحتاج المؤسسات إلى حلول أمان للمطورين تكون متوافقة مع تدفقات العمل الخاصة بهم لزيادة الاستقلال، وتقديم إصلاحات تعليمات برمجية سهلة الاستهلاك لضمان الأمان والصد لجميع المهاجمين.

وتم دمج Tenable.cs بالكامل في Tenable.ep، وهي منصة التعرض الإلكتروني الشاملة للشركة. ومع هذه الإضافة، تقدم الشركة حلاً أمنياً متكاملاً وكاملاً وصورة كاملة للمخاطر الإلكترونية عبر سطح الهجوم الحديث مع تقديم رؤية موحدة في التعليمات البرمجية والتكوينات والأصول وأعباء العمل. ويمكن للمؤسسات تحديد المخاطر الإلكترونية لمواردها السحابية إلى جانب الأصول الأخرى، مثل أصول تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الويب والحاويات. ويساعد Tenable.ep المؤسسات على فهم المخاطر الإلكترونية في السياق الأوسع لأعمالها، مع توفير رؤية شاملة وإعداد التقارير، وسير عمل موحد وتحليلات متقدمة لمساعدة المستخدمين على تقييم وتحديد أولويات ما يهم مؤسستهم.

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