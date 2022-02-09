بنك دبي الإسلامي يصدر بنجاح صكوكاً ممتازة بقيمة 750 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك دبي الإسلامي، الحائز على تصنيف «A3» من قبل وكالة «موديز» وتصنيف «A» من قبل وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، عن نجاحه في تسعير إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات وبمعدل ربح 2.74% سنوياً.

وتمثل هذه الصفقة أول إصدار للصكوك من الإمارات لعام 2022، مما يمهد الطريق لجهات الإصدار الأخرى للوصول إلى الأسواق الدولية للصكوك. ويواصل بنك دبي الإسلامي ريادته في قطاع التمويل الإسلامي، مع متابعة واهتمام قوي من قبل مختلف المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط. وعلى الرغم من مخاوف المستثمرين بشأن المعدلات العالمية، إلا أن بنك دبي الإسلامي نجح في إصدار صكوكه دون علاوة على الإصدار الجديد، وهو ما يعد دليلاً على الوضع الائتماني القوي للبنك واستراتيجيته الرشيدة للأعمال.

وتم تسعير الصكوك بعد الانتهاء من عملية تسويق شاملة في السوق حيث قام بنك دبي الإسلامي خلالها بإطلاع المستثمرين على أدائه المالي الإيجابي خصوصاً خلال العام المنصرم. وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين حيث تخطى حجم الاكتتاب أكثر من 2.5 مرة.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: يؤكد نجاح هذه الصفقة على الثقة التي يضعها المستثمرون في بنك دبي الإسلامي، ويشدد على التزامهم تجاه دولة الإمارات. يمثل التسعير النهائي لهذا الإصدار عند 95 نقطة أساس لأجل 5 سنوات مقومة بالدولار الأمريكي أدنى هامش ائتماني على الإطلاق لأي من إصداراتنا للصكوك الممتازة ذات معدل ثابت. وهو إنجاز جدير بالذكر في ضوء الحالة المتقلبة التي تمر بها الأسواق. نحن سعداء جداً بنتائج هذه الصفقة الأخيرة، ومن المتوقع أن تشكل سابقة تدفع البنوك الإسلامية الأخرى للاحتذاء بها.

وسيقوم البنك بإصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وسوف يتم إدراجها في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي. وتم تفويض بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبيتك كابيتال، وبنك HSBC، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، للعمل بصفة مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين، لهذه الصكوك.

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