«بيسبن جلوبال» شريك معتمد لتزويد الخدمات المدارة من أمازون ويب سيرفيسز

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت بيسبن جلوبال، شركة حلول استشارات وإدارة الحوسبة السحابية، عن حصولها على تصنيف الشريك المعتمد لتزويد الخدمات المدارة من منصة أمازون ويب سيرفيسز. ويأتي حصول الشركة المتخصصة في مجال الخدمات السحابية بعد استيفائها لجميع معايير اختبار استشاريّ شبكة الشركاء الخاصة بالمنصة، ليؤكد فريق بيسبن جلوبال في الشرق الأوسط من جديد خبرته المتميزة كمزوّد متكامل لحلول دورة حياة العملاء في المنطقة، ويرسخ مكانة الشركة في طليعة السوق الإقليمية.

ويحتفي برنامج شركاء الخدمات المُدارة بأبرز الشركاء الاستشاريين ومهاراتهم الاستثنائية في توفير حلول متكاملة للعملاء، ودعم رحلة تحوّلهم للخدمات السحابية. وبالتالي، يفسح المجال أمام الجيل القادم من الشركاء لمساعدة المؤسسات في رسم ملامح المستقبل، وحل مشكلات الأعمال ودعم المبادرات اللازمة من خلال الارتقاء بمستوى النتائج. وفي هذا السياق، يقدّم فريق بيسبن جلوبال من خبراء الخدمات السحابية التوجيه والدعم الشامل للعملاء بشكلٍ يمكّنهم من التركيز على إطلاق مبادراتهم وتنفيذ عملياتهم الرئيسة فيما يتولى فريق بيسبن إدارة مختلف الجوانب المتعلّقة بأعمالهم عبر السحابة.

وقال مطيع شغليل، الرئيس التنفيذي لشركة بيسبن جلوبال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نفخر اليوم لنجاحنا في تحقيق جميع المعايير الدقيقة لمقدمي الخدمات المدارة من أمازون ويب سيرفيسز، لا سيما أن الانضمام إلى البرنامج يشكل جزءاً أساسياً من الخدمات المدارة التي نقدمها لعملائنا. ويؤكد حصولنا على هذا التصنيف على رصيدنا الغني من الخبرات المحلية والأدوات المتقدمة التي نوظفها لدعم الشركات في مسيرتها، بشكلٍ ينسجم مع جهود التحول الرقمي في ضوء الرؤية الوطنية للإمارات وأهداف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرامية إلى تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى وجهة رائدة للابتكار».

ويأتي هذا الإنجاز الجديد ليثري سجلّ بيسبن جلوبال التي فازت مؤخراً بجائزة العام لشركاء نظام ديف-أوبس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، إلى جانب مجموعة مع التصنيفات الأخرى، بما في ذلك مزود معتمد لحلول أمازون ويب سيرفيسز للقطاع العام.

ويُذكر أن منصة أمازون ويب سيرفيسز تطبّق عملية تدقيق مباشرة على أرض الواقع لعدة أيام للتحقق من مدى كفاءة شركاء تزويد الخدمات المدارة، وذلك لضمان قدرة الشركاء على تزويد العملاء بالجيل المقبل من الخدمات المدارة وإمكانات بناء الخدمات السحابية والأتمتة والتحسين والإدارة. ومن جهة أخرى، يتيح التدقيق للعملاء اختيار شركاء موثوقين للحصول على الخدمات المدارة. ويؤكد اجتياز بيسبن جلوبال لعملية التقييم على قدرتها لتقديم مجموعة خدمات أمازون ويب سيرفيسز السحابية، إلى جانب استيفاء عملياتها لمعايير المنصة، بالإضافة إلى قدرتها على تلبية احتياجات العملاء على أعلى مستوى.

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