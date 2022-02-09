شراكة بين «اتصالات ديجيتال» و«نايس» لتفعيل منصة CXone السحابية في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «اتصالات ديجيتال»، وحدة الأعمال الرقمية في مجموعة اتصالات، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «نايس NICE» المتخصّصة في أمن البيانات الهاتفية وأتمتة العمليات الهاتفية الصوتية، بهدف تفعيل منصة CXone المبتكرة لخدمة العملاء في دولة الإمارات، والتي ستوفّر لعملاء «اتصالات» الاتصال الآمن بالسحابة، وتمنحهم تجارب رقمية سلسة ومتكاملة مدعومة بأفضل الخدمات.

وستقدّم «اتصالات ديجيتال» من خلال منصة CXone الدعم للشركات وتساعدها على تحويل أعمالها من خلال التواصل مع العملاء بأسلوب تفاعلي متميّز.

وحضر توقيع الاتفاقية التي أقيمت في جناح «اتصالات ديجيتال» بمعرض إكسبو 2020 دبي كلّ من باراك إيلام، الرئيس التنفيذي لشركة NICE ؛ وسلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات للمشاريع الرقمية».

وكانت «اتصالات ديجيتال» اختارت شركة NICE بعد تقييم شامل لمزودي خدمات مركز الاتصال كخدمة (CCaaS). وتتمتع CXone بإمكانات عالية على تعزيز المساعي نحو التحول الرقمي، وتمتلك قدرات متطورة منها سهولة الانتقال إلى السحابة، وقدرتها على الابتكار السريع وتقديم الميزات المحسنة، والمرونة في التوسع حسب الحاجة، إضافة إلى إمكانية الإدارة السهلة للعملاء عن بُعد، ومراكز الاتصال المتعددة، حيث ستقود «اتصالات ديجيتال» في إطار هذه الشراكة استثمارات استراتيجية لبناء منهجيات الخدمات المدارة المرتبطة بمنصة NICE CXone التي تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة.

وستتيح «اتصالات» أيضاً بموجب هذا التعاون إحدى خدمات شركة NICE وهي منصة CXi الخاصة بخدمات العملاء بشكل تفاعلي، والتي تعد نموذج عمل حديثاً ومبتكراً يتم تقديمه من خلال مجموعة موحدة من التطبيقات على منصة CXone.

وستمكّن CXi المؤسسات من التفاعل مع العملاء بذكاء في مختلف مراحل الخدمات، وتتيح لهم مجموعة من الحلول التي تستند إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي، والخدمات الذاتية القائمة على البيانات، كما ستعمل على تدريب الوكلاء على حل احتياجات عملائهم بشكل فاعل.

إلى جانب ذلك، ستوفّر الخدمة سلسلة تجارب متكاملة للعملاء تجمع نقاط الدخول الرقمية، وتضمن اتساق مراحل الخدمة، كما ستوفر الخدمة الذاتية الذكية، والتي تضمن جاهزية الوكلاء، وتحسين الأداء بشكل عام، وكل ذلك مدمج في تقنيات الذكاء الاصطناعي لمنصة CX على السحابة المحلية المفتوحة.

وعن هذه الاتفاقية، قال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات للمشاريع الرقمية»: «تلتزم اتصالات ديجيتال بتزويد أحدث حلول خدمة العملاء وأكثرها كفاءةً كجزء محوري من جهودها لدعم التحول الرقمي للشركات والجهات الحكومية. وتعد شركة NICE ومنصة CXone شريكاً مثالياً لدعم خدمات العملاء وتوفير أحدث الحلول المبتكرة للارتقاء بتجارب العملاء وجعلها استثنائية».

من جانبه، قال باراك إيلام، الرئيس التنفيذي لشركة NICE: «تبرهن شراكتنا مع اتصالات ديجيتال مدى التوسع الدولي المتسارع لمنصة NICE CXone، ونحن متحمسون للعمل معاً وتسخير مزايا الحلول السحابية لخدمة الوكلاء والعملاء في الإمارات العربية المتحدة، حيث ستوفر CXone التقنيات الأساسية التي تحتاجها الأعمال التجارية لتتجاوز توقعات العملاء بناء على نظام سحابي موحد وبسيط، لدفع عجلة التحول الرقمي للشركات من مختلف القطاعات والتوجهات في جميع أنحاء العالم».

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