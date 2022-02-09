عرض استحواذ من أبوظبي الأول يقفز بسهم «هيرميس» 16%

المصدر: القاهرة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفز سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة بنسبة 15.95% بعد الكشف عن عرض الاستحواذ على أسهم المجموعة من «بنك أبوظبي الأول»، ليصل إلى مستوى 18.25 جنيهاً.

وورد بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإفصاح عن رغبة «بنك أبوظبي الأول» في تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم «المجموعة المالية هيرميس القابضة» المقيدة بالبورصة.

وتلقت الرقابة المالية بتاريخ اليوم، كتاب بنك أبوظبي الأول بشأن الإفصاح عن نيته في تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة تقل عن 51% من أسهم رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.

كما أن الشركة ستقوم بالبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة في أقرب موعد.

علماً بأن السعر المبدئي 19 جنيهاً للسهم الواحد، لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة.

وعلى أن يتقرر تقديم عرض الشراء من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة إجراء الفحص النافي للجهالة وكذا استيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الداخلية والإدارية ذات الصلة من الجهات المعنية داخل جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة (مرفق بيان الشركة).

وقررت البورصة إعادة التداول على أسهم الشركة اعتباراً من الساعة 10:20 من جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وارتفع سهم المجموعة المالية هيرميس بختام تعاملات أمس بنسبة 2.14% ليصل إلى مستوى 15.84 جنيهاً وهو أعلى مستويات السهم منذ عامين منذ نوفمبر 2019.

وشهد السهم تداولات 74.8 مليون جنيه خلال الجلسة، مستحوذاً على حصة كبيرة من السيولة، ليأتي الارتفاع على الرغم من التراجع الذي شهدته مؤشرات البورصة خلال الجلسة.

قالت بحوث برايم لتداول الأرواق المالية، إن هيرميس قد شهدت بعض علامات الانتعاش في عام 2021، إذ بدأت أسواق رأس المال في الانتعاش بعد جائحة كوفيد 19 خلال عام 2020.

وأوضحت أن توصيتها الإيجابية للسهم نظراً للنمو القوي الناجم عن ثلاثة عوامل تمثلت في توسيع منصة الخدمات المالية غير المصرفية، حيث كانت جميع أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية مربحة ومتنامية، حيث أسهمت الخدمات المالية غير المصرفية بحصة بلغت 48% من صافي أرباح المجموعة في الربع الأول 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز