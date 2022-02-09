«إيفردوم» تكشف عن تفاصيل مراحل تأسيس الميتافيرس الخاص بها

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «إيفردوم» عن خارطة طريق مشروع الميتافيرس الخاص بها ومراحل تطويره، حيث تعتزم الشركة التي يحمل مشروعها شعار «الميتافيرس الأكثر واقعية» على الانتهاء من تصميم عالمها الموازي، ومن ثم إرسائه على سطح المريخ خلال عام 2022.

وبحسب الشركة، تشمل خارطة الطريق 3 مراحل أساسية وتضم كل مرحلة فيها حزمة من التجارب الفريدة، بحيث تجري أحداثها داخل العالم الرقمي وتتداخل بنفس الوقت مع الواقع. وأكدت الشركة بأنه سيسمح للجميع بمن فيهم المستثمرون والمستخدمون والمشاهدون المشاركة في العملية برمتها والاستمتاع بمشاهدة الهبوط على كوكب المريخ.

وقال روبيرت جرين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة إيفردوم و«ميتهيرو»: «نقوم في»إيفردوم«بتطوير عالم مواز مثير للغاية لدرجة أن المستخدم لن يستطع التفرقة بين ما سيراه في الميتافيرس الخاص بـ Everdome والعالم الحقيقي»

ويأتي الكشف عن هذه المراحل بالتزامن مع انتهاء الشركة حديثاً من إدراج عملتها الرقمية DOME في إحدى أهم منصات التداول عالمياً OKX. ونظراً لطبيعة المشروع وما يتخلله من تجارب وأحداث مستقبلية، تخطط Everdome لإطلاق الميتافيرس الخاص بها عبر 3 مراحل فريدة خلال عام 2022، وكلها مرتبطة بتجارب واقعية للغاية:

- المرحلة الأولى: سيتمكن المستخدمون في هذه المرحلة من مشاهدة حجرة الإطلاق بشكل ثلاثي الأبعاد 3D عبر أجهزة الحاسوب أو خوذات واقع افتراضي مختارة. وبحسب الشركة، ستبدأ هذه الحادثة على كوكب الأرض، حيث صممت لإحياء معلومات تاريخية حول استكشاف الفضاء، فضلاً عن تسليط الضوء على المهمة الأساسية للعالم الموازي Everdome. وبالتوازي مع المرحلة الأولى، سيتم إطلاق منصة تداول عبر الإنترنت باستخدام تقنية GIS لتكون متاحة مجاناً لجميع المستخدمين.

- المرحلة الثانية: سيشهد المستخدمون في هذه المرحلة مهمة «إطلاق الصاروخ»، والتي من خلالها سيتم إطلاق قبة Everdome الأولى بنجاح على متن الصاروخ. وتقول الشركة بأن تفاصيل مشاهدة الإطلاق ستكون مشابهة بشكل كبير لعملية إطلاق الصواريخ في العالم الحقيقي.

- المرحلة الثالثة: بعد حوالي 123 يوماً من الرحلة، سيشهد المستخدمون عملية الهبوط على المريخ والمتمثلة ببدء عملية إرساء العالم الموازي Everdome. ستسمح القبة الأولى للمستخدمين بلمس تربة المريخ والدخول إلى منطقة مقر Everdome المكونة من المباني الأولى على الكوكب الأحمر.

تعتزم الشركة في بناء عالمها الموازي على Unreal Engine 5، وتعد المستخدمين والشركات بتوفير تجربة أنيقة ممتدة للعالم الحقيقي، مستفيدة من مواهب ورؤية فناني المفاهيم المشهورين، ومطوري الألعاب، ومصممي تقنيات ثلاثية الأبعاد، ومتخصصي Hollywood VFX، ومحترفي التخطيط الحضري.

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