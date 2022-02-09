«زينة» تطلق محفظة رقمية من دبي لتحويل الأموال بأمان

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت زينة عن إطلاق محفظتها الرقمية التي جعلت من عملية تحويل الأموال بسيطة، سهلة وأشبه ما يكون بإرسال رسالة نصية. وتسمح هذه الشركة الناشئة في دبي والمدعومة من طرف YCombinator والتي تعتبر واحدة من أهم المنصات الرائدة في تسريع البيئة الحاضنة لريادة الأعمال في جميع أنحاء العالم للمستخدمين بتحويل الأموال بأحدث الطرق العصرية الإلكترونية التي تحدث بأثر فوري وفي أمان تام. حيث يتوفر تطبيقها الآن في «أبل ستور» و«غوغل بلاي ستور».

وتحمل زينة الآن «رخصة اختبار الابتكار» في فئة الخدمات المالية من سلطة دبي للخدمات المالية، وهو برنامج يمهد الطريق لاختبار المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال المالية الجديدة والمبتكرة وفق المعايير والآليات التي تحددها سلطة دبي للخدمات المالية. ومن خلال هذا الترخيص، يمكن لشركة «زينة» توظيف أحدث التقنيات الحديثة وأفضل الممارسات في مجال الخدمات المالية الرقمية لتقديم تطبيق آمن يحاكي أمن المعلومات في القطاع المصرفي ونظام التشفير التام، كما أنها تستخدم ترخيصها لإصدار تطبيقها الجديد لعدد محدود من المستخدمين، كجزء من إصدارها الأولي.

ويتيح التطبيق الرائد للمستخدمين إرسال واستلام المدفوعات بواسطة رقم الهاتف النقال أو اسم المستخدم، من دون الحاجة إلى تعبئة رقم (IBAN) ورمز «سويفت»، ما يجعل عملية الدفع سلسة وذات طابع اجتماعي من خلال إمكانية إضافة ملفات «جيف» والصور والرموز التعبيرية الأخرى مثل «الإيموجي».

وقال فيصل طوقان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للتطبيق: «مع أن منصة «زينة» الجديدة لا تزال حالياً قيد التجريب، إلا أنها تلغي الحاجة تماماً للتعامل مع النقود. لقد ركزنا منذ إنشاء الشركة في العام 2020، على تصميم وبناء طريقة سلسة جداً لإرسال واستلام الأموال. ومع أن المفهوم يبدو بسيطاً، لكن يمثل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا ومفاهيم التصميم العالمية. لذا.. فإننا متحمسون لطرحه ليتمكن المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة من تجربة المزايا الرائعة التي يتمتع بها تطبيقنا الجديد».

وحظي التطبيق باهتمام كبير من قبل المستثمرين والخبراء في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تمكنت الشركة حتى الآن من جمع 9.4 ملايين دولار من مستثمرين بارزين، بما في ذلك: «أفينير غروث» (Avenir Growth)، «غود ووتر كابيتال» (Goodwater Capital)، «أنيم» (ANIM)، الصندوق العماني للتكنولوجيا (The Oman Tech Fund)، «كلاس 5 غلوبال» (Class 5 Global)، «لونغ جيرني فينتشر» (Long Journey Ventures)، «غراف فنتشرز» (Graph Ventures)، مجموعة جبار للإنترنت (Jabbar Internet) Group)، «ومضة» (Wamda) و«إف جيه لابس» (FJ Labs)، إضافة إلى عدد من الموظفين والمديرين التنفيذيين الأوائل في «باي بال» (PayPal)، «سترايب» (Stripe)، «ريفولوت» (Revolut)، «فينمو» (Venmo) «بريكس» (Brex)، Checkout.com، «نوشين» (Notion)، «بلوك» (Block)، «إير بي إن بي» (Airbnb) و«ديل» (Deel).

ويمثل التصميم إحدى السمات البارزة لتطبيق «زينة»، خصوصاً بعد حصوله على تسع جوائز دولية لتصميم (UI/UX)، بما في ذلك جائزة «ريد دوت» والتي تعد من أهم جوائز التصميم المعروفة عالمياً.

وفي إطار مهمتها الهادفة إلى توفير الحرية المالية للجميع في الشرق الأوسط، تؤمن زينة أن تحقيق هذا الهدف لا ينبغي أن يكون امتيازاً بل حقاً مكفولاً. وتركز الشركة على تطوير أحدث الأدوات سهلة الاستخدام، وتمكين الأفراد من السيطرة على مستقبلهم المالي، كما تعتقد أن هذا الازدهار المالي يجب أن يكون متاحاً، بصفتها رائدة في مستقبل التمويل الشخصي.

يشار إلى أن خدمات الدفع بين الأفراد تتزايد على مستوى العالم، لأنها تريحهم من المدفوعات النقدية. وترى «زينة» في ذلك مجرد نقطة بداية لعصر رقمي جديد.

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