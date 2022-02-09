وكالة «كارانت جلوبال» تطلق خدماتها في مجال الاتصال في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شبكة الشرق الأوسط للاتصالات التسويقية (MCN)، وكالة الاتصالات التسويقية والإعلانية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن بدء وكالة «كارانت جلوبال» «Current Global» المتخصصة في مجال خدمات الاتصال متعدد التخصصات، تقديم خدماتها في المنطقة.

وتعمل Current Global، وهي وكالة تابعة لمجموعة «إنتربابلك جروب» المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: IPG)، على بناء وتعزيز التواصل في عالم، تتنافس فيه العلامات التجارية على جذب الاهتمام والبقاء على مستوى تطلعات العملاء. وتحدد Current Global من خلال إعطاء الأولوية للأشخاص عند اتخاذ أي قرار خاص بالأعمال، أهم اللحظات التي يمكن فيها لعملائها تحقيق تأثير أكبر في مجال السلوك، بما ينعكس على النتائج النهائية. ويجمع نهج التواصل البشري عن طريق التصميم الذي تمتاز به الوكالة، بين وضوح توجهات المؤسسة وفهمها العميق للسلوك البشري، وانغماسها في السياقات الثقافية للجمهور المستهدف سواء في المنزل أو العمل أو خلال أوقات الترفيه واللعب.

وتعمل الوكالة مع مجموعة مميزة من العملاء من شركات قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا وعملاء مؤسسيين في جميع أنحاء العالم. وكانت هذه الوكالة الرائدة انبثقت من عالم العلاقات العامة، لتستحوذ على مهارات اتصال متكاملة متأصلة، تمكّنها من استغلال خبرتها الواسعة في مجال وسائل الإعلام على أنواعها، للوصول إلى أي جمهور في أي مكان، تنتشر فيه العلامة التجارية أو يصل إليه سمعتها.

وقال غسان حرفوش، الرئيس التنفيذي لمجموعة شبكة الشرق الأوسط للاتصالات التسويقية: «شهدت الاتصالات الاستراتيجية والوحدات المتخصصة بتجربة العلامة التجارية التابعة لشبكة MCN نمواً كبيراً، خلال العقد الماضي تحت قيادة زياد حاصباني، ومع دخولنا حقبة جديدة تتعامل فيها خدمات الاتصال مع احتياجات ومتطلبات عملاء فريدة من نوعها، فإننا ندرك جيداً الإمكانات الهائلة التي ينطوي عليها تقديم عروض مميزة، تحمل اسماً تجارياً مرموقاً في مجال حلول الشركات والمؤسسات. ولا شك في أن العلامات التجارية العاملة في جميع أنحاء الشرق الأوسط تدرك أن الفترة الراهنة تنطوي على نضوج الإدارة لدى أصحاب المصلحة، وخاصة في ظل رؤى التحول وموجة التغيير التي تجتاح العديد من دول الشرق الأوسط، الأمر الذي يوفر فرصاً مهمة للتفاعل مع الجمهور بطرق متعددة وجديدة. ومع نمو Current Global بمرور الوقت في هذه المنطقة فإنها ستقدم للعلامات التجارية بُعداً آخر، وتوفر لها نهجاً متكاملاً يجمع بين قوة الإبداع والدقة العلمية، والتخصصات القطاعية لإحداث التأثير المنشود».

من جانبه، قال جورج كولمان، الرئيس التنفيذي المشارك في Current Global: «شهدت Current Global تنامي قوتها مع دخولها في كل سوق تعمل فيه في جميع أنحاء العالم. وقد كانت قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على المهارات والخبرات المختلطة لقطاعات متنوعة، مثل القطاع الاستهلاكي وقطاع الصحة والتكنولوجيا والقطاع المؤسسي، حجر الأساس لهذا النجاح الكبير، الذي حققناه. ويغطي انتشارنا الجغرافي مناطق شاسعة من العالم، تمتد من أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وألمانيا وأمريكا اللاتينية وصولاً إلى الصين والهند. ويمثل تأسيس حضور لنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا أولوية استراتيجية، تتيح لنا تعزيز عروضنا العالمية الحالية. ونحن متحمسون جداً للعمل مع غسّان وزياد وفريقهم المميز لإطلاق عروض Current Global في هذه المنطقة الحيوية».

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