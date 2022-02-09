مذكرة تفاهم بين «الجرافات البحرية الوطنية» و«دايو للهندسة والإنشاءات» لتنمية فرص الأعمال بالمنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت شركة الجرافات البحرية الوطنية (المجموعة) مذكرة تفاهم مع شركة دايو للهندسة والإنشاءات لاستكشاف وتنمية فرص الأعمال ذات المنفعة المتبادلة عبر أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. وتندرج هذه الخطوة في إطار نهج الشراكات العالمية الذي تتبعه المجموعة لحفز نموها.

وقع المذكرة المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية؛ ويونغ تشوي، نائب الرئيس الأول لشركة دايو للهندسة والإنشاءات.

وبموجب المذكرة، ستتعاون الشركتان على استكشاف مشاريع الهندسة والمشتريات البرية والبحرية، ومشاريع التجريف والاستصلاح البحرية، بالإضافة إلى تحديد الفرص المتاحة في قطاعات مثل الطاقة وتطوير الموانئ، وكذلك مشاريع التنمية الحضرية والسياحية. ويستند التعاون بين الشركتين على أساس تنفيذ المشاريع كل على حدة عبر مناطق تشغيل جغرافية محددة، ومن خلال تطوير مشاريع مشتركة أو عقد تفاهمات متبادلة بين الجانبين لتأمين فرص أعمال جديدة.

وقال المهندس ياسر زغلول: رغم تحديات الجائحة العالمية، تمكنت المجموعة من توسيع نطاق أعمالها لتصبح واحدة من أكثر شركات الهندسة والمشتريات والبناء ربحية وسرعة في النمو ضمن قطاع الطاقة والخدمات البحرية، بالإضافة إلى بناء قدرات عالية الكفاءة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. وإذ يرتكز هذا النمو على الشراكات العالمية القوية وتبادل أفضل الممارسات، نواصل استكشاف المزيد من فرص الشراكة لتوسيع نطاق حضورنا العالمي. وتساهم مذكرة التفاهم مع «دايو» في دفع عجلة نمونا من خلال التعاون في تنفيذ المشاريع بالاستناد إلى نقاط قوتنا المتبادلة.

تتماشى مذكرة التفاهم مع خطط التوسع الاستراتيجية للمجموعة، وتساهم في تعزيز مكانتها وخبراتها كمركز عالمي للهندسة والبناء، وحفز دورها في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى في قطاعات النمو الأساسية. وسيقدم الشريكان لبعضهما البعض المساعدة الفنية وغيرها من أشكال الدعم الأخرى إذا لزم الأمر من خلال عقد اتفاقية مشروع مشترك، أو أي صيغة تعاقدية مناسبة، لتمكين أي منهما من التأهل المسبق للعطاءات، وكذلك تأمين وتنفيذ المشاريع خلال عملية العطاء.

في وقت قياسي لا يتجاوز العام، تحولت المجموعة إلى شركة عالمية متخصصة بمجال الهندسة والتوريد والإنشاء في قطاعي الطاقة والأعمال البحرية. واليوم، تشمل مجالات العمل الاستراتيجية التي تركز عليها المجموعة: أعمال التجريف والمشاريع البحرية المدنية، والتي تغطي أسطول الجرافات، وتطوير الموانئ والمشاريع المدنية؛ وأعمال قطاع الطاقة، والتي تغطي أعمال التكرير والبتروكيماويات، والعمليات البرية، والطاقة المتجددة، وتحول قطاع الطاقة، والصيانة والإصلاحات الدورية، إضافة إلى المبادرات المشتركة مثل عمليات المسح وأعماق البحار، وإيقاف التشغيل، والرافعات الثقيلة.

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