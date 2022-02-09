مؤسسة مطارات دبي تُعيّن ماجد الجوكر رئيساً تنفيذياً للعمليات

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للمطارات، الجهة المشغّلة لكل من «مطار دبي الدولي»، و«مطار دبي وورلد سنترال» تعيين ماجد الجوكر في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في المؤسسة. وتأتي هذا الخطوة في إطار التزامها الكامل بتمكين الكفاءات الإماراتية الشابة وتعزيز قدراتهم لقيادة المستقبل والاستفادة من فرص النمو المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

وبموجب منصبه الجديد، سيتولى ماجد الجوكر مجموعة من الوظائف التشغيلية الرئيسية، حيث تتضمن مسؤولياته الإدارة والإشراف على عمليات تقديم الخدمات في مباني الركاب، والعمليات في المحطات الجوية، ومركز مراقبة عمليات المطار، إلى جانب تعزيز معايير الأمن والسلامة والاستدامة على مستوى جميع الوحدات العاملة في المطارات. وقبل توليه هذا المنصب، شغل الجوكر منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية.

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: يأتي تعيين ماجد الجوكر في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات كإضافة نوعية لفريق عملنا، حيث استطاع أن يثبت جدارة ومهارة قيادية متميزة خلال توليه عدة مناصب عليا وإدارة العديد من فرق العمل بنجاح كبير أسهم في تحقيق الأهداف الرئيسية للمؤسسة على مدار أكثر من 15 عاماً. وبفضل مهاراته القيادية الحكيمة وخبرته الواسعة في هذا المجال، سيلعب ماجد دوراً مهماً في دعم استراتيجية التوسع والنمو التي تشهدها مطارات دبي في مرحلة ما بعد الجائحة.

ومنذ انضمامه إلى مؤسسة مطارات دبي في 2008، شغل الجوكر عدة مناصب حيوية تشمل نائب رئيس العمليات في مبنى الركاب، ثم تمت ترقيته إلى منصب نائب الرئيس الأول للعمليات. كما سبق أن تولى عدة مناصب قبل انضمامه إلى مطارات دبي، حيث شغل منصب نائب المدير لشؤون عمليات المطار بشركة مطارات أبوظبي في حين بدأ مسيرته في قطاع الطيران بطيران الإمارات كمدير خدمات المطار الخارجية في عدة دول حول العالم، ثم عُيّن لاحقاً مديراً إقليمياً للشركة للإشراف على خدمات المطار في غرب آسيا في 24 محطة دولية.

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