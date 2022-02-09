دانة غاز تحقق أرباحاً قياسية بقيمة 1.16 مليار درهم

المصدر: الشارقة- البيان

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أعلنت «دانة غاز»، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث بلغ صافي أرباح الشركة 317 مليون دولار (1.16 مليار درهم)، مقارنة بصافي خسائر 376 مليون دولار (1.38 مليار درهم)، خلال عام 2020.

وجاءت هذه الزيادة بشكل أساسي مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتحسن الأداء التشغيلي، بالإضافة إلى مصادر الدخل الأخرى، والتي تضمنت المقدار، الذي حكمت به هيئة التحكيم لصالح الشركة، بقيمة 608 ملايين دولار (2.23 مليار درهم)، وسجّلت الشركة صافي أرباح معدلة، باستثناء مصادر الدخل الأخرى والمخصصات، بقيمة 128 مليون دولار (469 مليون درهم) مقارنة بـ 36 مليون دولار (131 مليون درهم) خلال 2020، بما يمثّل زيادة بنسبة 256%، ويعكس ذلك تحسن الأداء التشغيلي للشركة.

وشهدت الشركة ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 30%، لتصل إلى 452 مليون دولار (1.66 مليار درهم) خلال 2021، مقارنة بـ 349 مليون دولار (1.3 مليار درهم) في 2020، مدعوماً بزيادة أسعار النفط ومستويات الإنتاج المرتفعة في إقليم كردستان العراق.

وعلى خلفية الأداء المالي القوي والمستمر للشركة قرر مجلس إدارة شركة دانة غاز التوصية بتوزيع 7 فلوس للسهم سنوياً، وذلك على دفعتين بمقدار 3.5 فلوس كل ستة أشهر، مما يزيد التوزيعات النقدية السنوية للشركة بنسبة 27% مقارنة بالتوزيعات السابقة والبالغة 5.5 فلوس للسهم، وتم توزيع أول أرباح مرحلية بقيمة 3.5 فلوس في يناير، بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال ديسمبر 2021.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: اختتمت الشركة العام الماضي بنتائج مالية قوية نتيجة لتحسّن أدائها التشغيلي خلال الـ 12 شهراً الماضية، وقد سجّلت مستويات قياسية في إنتاج الغاز والغاز البترولي المُسال في إقليم كردستان العراق، خلال شهر ديسمبر الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 50% في إنتاج الغاز خلال السنوات الثلاث الماضية، هذا بالإضافة إلى تحصيل دفعات نقدية، بقيمة 377 مليون دولار، وقد انعكس مردود هذه النتائج القوية إيجاباً على الشركة ومكنها من تسجيل أرباح قياسية بقيمة 317 مليون دولار. وقد أتاح لنا هذا النمو والزخم القوي في عمليات الشركة توزيع أرباح نقدية قياسية للمساهمين، مما يؤكد ثقة وتفاؤل مجلس الإدارة حول مسيرة الشركة وأدائها المستقبلي.

وأضاف: أحرزت الشركة تقدماً ملموساً في تنفيذ خططها التوسعية المبذولة في حقل خورمور، إذ من المتوقع البدء بتشغيل أولى خطوط معالجة الغاز الجديدة (خورمور 250)، خلال الربع الثاني من عام 2023، ويسعدنا أن نعلن كذلك أن عملياتنا التشغيلية في إقليم كردستان العراق قد استوفت معايير محايدة الكربون، خلال العام 2021، وهو ما يُعد نجاحاً رائعاً يُضاف إلى سجل إنجازاتنا ضمن جهودنا المبذولة في الحد من بصمتنا الكربونية على مستوى عملياتنا وأعمالنا، كي نقدم للعملاء حلول طاقة ذات انبعاثات كربونية منخفضة.

وانخفض متوسط إنتاج الشركة خلال العام الماضي بنسبة 2% إلى 62,100 برميل نفط مكافئ مقارنة بـ63,200 برميل نفط مكافئ خلال العام 2020. وقد أسهم ارتفاع الإنتاج بنسبة 5% في إقليم كردستان العراق، والذي بلغ 33,800 برميل نفط مكافئ، في الحد من أثر انخفاض إنتاج الشركة في مصر، بنسبة 7%، ليصل إلى 28,300 برميل نفط مكافئ مقابل 30,300 برميل نفط مكافئ في عام 2020، وذلك نتيجة للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول العاملة.

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