1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 340 مبايعة بقيمة 836.66 مليون درهم، منها 76 مبايعة للأراضي بقيمة 345.38 مليون درهم، و264 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 491.28 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 132 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة وادي الصفا 3 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة.

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