«شعاع» تطلق شركة استحواذ وتتجه لإدراجها في «ناسداك» الأمريكية

المصدر: (دبي - رويترز)

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قالت شركة «شعاع كابيتال»، المدرجة في بورصة دبي، إنها قدمت بيان تسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لإطلاق شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، تتراوح قيمتها بين 100 و200 مليون دولار، تُدرج لاحقاً في بورصة «ناسداك».

وذكر بيان أن «شعاع كابيتال» تسعى حالياً لاستيفاء الموافقات التنظيمية النهائية، ومن ثم يتم النظر في اتخاذ قرار بطرح شركة للاكتتاب العام. وتجمع شركات الاستحواذ ذات أغراض خاصة الأموال للحصول على شركة خاصة، بغرض طرحها للاكتتاب، ما يسمح بإدراجها بسرعة أكبر في أسواق الأسهم .

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