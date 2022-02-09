«دو» تناقش توزيعات الأرباح 11 الجاري

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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يبحث مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) مقترح توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام الماضي 2021، وذلك في اجتماعه الذي سيعقد يوم 11 فبراير الجاري. وقالت الشركة، في إفصاح لسوق دبي أمس، إنه من المقرر أن يناقش الاجتماع مواضيع أخرى عدة، من ضمنها:

الأداء المالي للشركة، واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتحديد أجندة اجتماع الجمعية العمومية السنوية. وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، سجلت الشركة نمواً ملحوظاً في إجمالي إيراداتها بنسبة 6.9% لتصل إلى 2.874 مليار درهم مدفوعاً بالطلب المستمر على خدمات النطاق العريض والأجهزة الذكية المدعومة بتقنية الجيل الخامس.

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