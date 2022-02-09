«دبي الإسلامي» يبيع صكوكاً ممتازة بـ750 مليون دولار

المصدر: (دبي - رويترز)

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أفادت وثيقة بأن بنك دبي الإسلامي باع صكوكاً ممتازة غير مضمونة لأجل خمس سنوات مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 750 مليون دولار، بعدما استقطب بيع الديون طلبات بأكثر من 1.6 مليار دولار. وأظهرت الوثيقة أنه تم إطلاق السندات عند 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، في انخفاض عن السعر الاسترشادي الأولي الذي كان عند نحو 120 نقطة أساس.

رتب العملية كل من المؤسسة العربية المصرفية وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبيتك كابيتال وإتش. إس. بي. سي ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

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