بحث تنويع الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وإيطاليا

المصدر: ميلانو- البيان

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بدأ معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، زيارة رسمية إلى إيطاليا تستمر حتى 11 فبراير الجاري، ويضم جدول الزيارة، التي يترأس الوزير خلالها وفداً اقتصادياً رفيع المستوى من جهات حكومية ومن القطاع الخاص، عدداً من اللقاءات الثنائية مع رؤساء حكومات وعدد من كبار المسؤولين والمعنيين بالشأن الاقتصادي والتجاري، إلى جانب زيارات ميدانية لمجمعات صناعية وتكنولوجية متقدمة في مدينة ميلانو شمال إيطاليا والعاصمة روما.

وتأتي الزيارة في إطار بحث جوانب التعاون القائم وآفاق تطويره مستقبلاً، وتنويع الشراكات الاقتصادية، بما يخدم الأهداف التنموية لجميع الأطراف.

وخلال زيارته إلى ميلانو، اجتمع عبد الله بن طوق مع أتيليو فونتانا - رئيس إقليم لومبارديا، أحد أكثر الأقاليم النشطة اقتصادياً بشمال إيطاليا. وشارك بالاجتماع عمر الشامسي سفير الإمارات لدى إيطاليا، وغويدو غويديزي، مفوض التنمية الاقتصادية بإقليم لومبارديا، وألان ريتزي، وكيل الإقليم للعلاقات الدولية، حيث ناقش الاجتماع فرص تعزيز التعاون الثنائي وسبل تنميته في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.

فرص

وقال عبد الله بن طوق، إن هناك فرصاً واعدة لتوسيع مظلة التعاون الثنائي في ما بين الجانبين، خاصة في القطاعات الاقتصادية الجديدة ذات الأولوية، والتي تخدم الأجندة التنموية للبلدين بالتركيز على أدوات الثورة الصناعية الرابعة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في مجالات الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية وعلوم الحياة، وتعزيز ودعم تبادل الاستثمارات بين البلدين.

وأشاد أتيليو فونتانا بالتنظيم الرائع لمعرض إكسبو 2020 دبي، مشيراً إلى أنه يشكل فرصة مميزة لزيادة الروابط بين مجتمعي الأعمال في لومبارديا ودولة الإمارات، ويمهد الطريق لقفزة نوعية حقيقية في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

تعاون

ومن جانبه، أكد عمر الشامسي أهمية زيارة وزير الاقتصاد، والتي تؤكد حرص الإمارات على دعم الجهود كافة التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية المتميزة مع الجمهورية الإيطالية، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل القطاعات ذات الأولوية للمرحلة المقبلة، ومن أبرزها الاستثمارات المتعلقة بقطاع الفضاء، والأبحاث، والطاقة النظيفة، وريادة الأعمال، والمجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، والنمو الأخضر والمستدام.

وزار بن طوق والوفد المرافق وكالة التجارة الإيطالية حيث التقى سيفانو بوناتشيني، رئيس إقليم إميليا رومانيا، وكارلو فيرو رئيس الوكالة. ويمثل إقليم إميليا رومانيا، موطناً لأهم المجمعات الصناعية المتخصصة في صناعة السيارات، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية المتقدمة، والرعاية الصحية.

كما شملت أجندة اليوم الأول، قيام الوزير والوفد المرافق بزيارة ميدانية إلى مركز الكفاءات الوطني في مدينة تورينو، عاصمة إقليم بيدمونت بشمال إيطاليا للاطلاع على أبرز أنشطة المجمع التكنولوجي الضخم لاسيما في مجالات الروبوتات، والتصنيع الذكي والمتقدم وإنترنت الأشياء، وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي.

وتم تقديم عدد من العروض التعريفية قدمها ممثلو الجهات الرئيسية المشاركة في هذا المجمع من مختلف التخصصات، من بينهم رؤساء جامعة بوليتيكنيك تورينو وجامعة تورينو، وممثلو اتحادات غرف التجارة والمراكز التكنولوجية ومعاهد الأبحاث، والرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات في القطاعين العام والخاص، من بينهم مجموعة Prima Industrie، وهي مجموعة رائدة في تطوير وإنتاج وتسويق أنظمة الليزر للتطبيقات الصناعية وآلات تشغيل الصفائح المعدنية.

بالإضافة إلى الإلكترونيات الصناعية ومصادر الليزر، ومجموعة SPEA، والتي تصمم وتصنع أفضل الآلات الأوتوماتيكية لاختبار الرقائق الدقيقة والنظم الكهروميكانيكية الصغرى والبطاقات والأجهزة الإلكترونية، لضمان جودة وموثوقية الإلكترونيات وأشباه الموصلات المصنعة حول العالم، وكذلك مجموعة Thales Alenia Space الرائدة في قطاع الفضاء، وغيرها.

والجدير بالذكر، أن إقليم لومبارديا يحتل المركز الأول من حيث العلاقات التجارية مع دولة الإمارات، وذلك حسب البيانات الإحصائية الإيطالية، وتحديداً 5 مقاطعات بالإقليم وهم: ميلانو، بيرغامو، فاريزي، مونزا وبريانوا، وبريشا. كما تتجاوز صادرات إقليم لومبارديا إلى دولة الإمارات ربع الصادرات الإيطالية إلى الدولة بنسبة تصل إلى 27%، فيما يبلغ إجمالي التبادل التجاري للإقليم مع دولة الإمارات أكثر من مليار ونصف يورو.

ويعتبر إقليم إميليا رومانيا رابع إقليم إيطالي، من حيث حجم الصادرات إلى الإمارات بنسبة تصل إلى 11.3% من إجمالي الصادرات الإيطالية للدولة.

وتُشكل القطاعات الأكثر تصديراً، الميكانيكا والسيارات والأزياء والبلاستيك والمطاط. وقد بلغت صادرات إميليا رومانيا إلى الدولة خلال عام 2020 ما يصل إلى 495 مليون يورو بزيادة تقدر في حدود 23%، وسجلت الواردات حوالي 44 مليون يورو، محققة زيادة تقدر بنسبة 97%. وترتبط الإمارات مع أقاليم شمال إيطاليا بخطوط طيران مباشرة، بإجمالي 25 رحلة طيران أسبوعية مع مدينتي ميلانو وبولونيا.

الوفد

ضم الوفد عبد العزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، وجمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسامح القبيسي مدير عام الشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وأحمد بو رحيمه، نائب مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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