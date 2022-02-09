53 مليار درهم حجم سوق التأمين في الإمارات 2026

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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توقع تقرير لشركة ألبن كابيتال، للاستشارات الاستثمارية المصرفية ومقرها دبي، أن يصل حجم سوق التأمين الإجمالي في الإمارات إلى 14.4 مليار دولار (53 مليار درهم) بحلول 2026، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 4.1% من 2021، فيما يتوقع أن تظل الإمارات أكبر سوق للتأمين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مع تزايد حصتها من 44.6% في 2021 إلى 46.5% بحلول 2026.

وجرى أمس إطلاق تقرير «ألبن كابيتال» الذي يوفر نظرة شاملة عن قطاع التأمين الخليجي، والاتجاهات الحديثة ومحركات النمو والتحديات التي تواجه القطاع.

جاء ذلك خلال ندوة افتراضية، تلتها جلسة نقاشية ضمت كريشنا داناك، العضو المنتدب لدى ألبن كابيتال، وفريد لطفي، الأمين العام لاتحاد التأمين الخليجي، وأفتاب حسن، رئيس مجلس إدارة شركة «ريسك إكستشينج دي آي إف سي»، إلى جانب سمينا أحمد العضو المنتدب لدى ألبن كابيتال، والتي تولّت إدارة الندوة الافتراضية.

ورغم التحديات، لا تزال آفاق نمو الأقساط مرنة، مع تركيز شركات التأمين الإقليمية حالياً على تطوير نماذج أعمال جديدة، وطرح منتجات مبتكرة، فيما تعيد تصور الخدمات واستراتيجيات التسعير للشرائح ذات الأولوية.

وستمكّن هذه الديناميكيات، مدعومة بالمبادرات الحكومية لتحسين الامتثال من أجل ضمان الاستدامة، صناعة التأمين في دول مجلس التعاون من الخروج من الأزمة.

عوامل النمو

ويقدر أن التأمين على غير الحياة بالإمارات نما بمعدل سنوي مركب 4.3% إلى 11 مليار دولار بحلول 2026.

وسيدعم نمو قطاع التأمين في الإمارات عوامل عدة منها النمو في الأقساط من خطوط التأمين الإلزامية للصحة والمركبات، إلى جانب الزيادة الإجمالية في الأصول القابلة للتأمين نظراً لانتعاش الأعمال وتطوير مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق. وبالإضافة إلى المشاريع الحكومية الضخمة، تساهم العديد من مشاريع القطاع الخاص بجانب خطط الإنفاق والاستثمار الحكومية في تجديد التفاؤل بالسوق الإماراتية.

عامل إكسبو

إضافة إلى ذلك، يساعد معرض إكسبو 2020 دبي في تعزيز الطلب وتدفقات السياح إلى البلاد، وبالتالي دعم قطاع التأمين المحلي، فضلاً عن تسارع النمو عبر قطاعات الإنشاءات، والبيع بالجملة والتجزئة، والسفر والسياحة بالدولة.

وعليه، من المتوقع أن يظل إجمالي الأقساط المكتتبة للتأمين على غير الحياة في الإمارات المساهم الأكبر بحصة 54.5% من إجمالي الأقساط المكتتبة للتأمين على غير الحياة في دول التعاون بحلول 2026.

ويقدر أن تنمو شريحة التأمين على الحياة في الإمارات بمعدل سنوي مركب 3.6% إلى 3.5 مليارات دولار بحلول 2026، مدفوعة بالزيادة السكانية وتزايد مستوى الوعي بأهمية التغطية التأمينية ضد مخاطر الوفاة. كما تطرح شركات التأمين في الإمارات منتجات تأمين على الحياة مبتكرة، تدمج التقنيات الرقمية عبر سلسلة القيمة.

ونتيجة لذلك، من المؤكد أن تحافظ الإمارات على مكانتها كأكبر سوق للتأمين في منطقة الخليج. ومن المتوقع أن يساهم إجمالي الأقساط المكتتبة للتأمين على الحياة في الإمارات بنحو 76.3% من إجمالي الأقساط المكتتبة في دول التعاون بحلول 2026.

السوق الإقليمي

بحسب ألبن كابيتال، من المتوقع أن يسجل سوق التأمين في دول التعاون معدل نمو سنوي قدره %3.2 إلى 31.1 مليار دولار بحلول 2026 مقارنة بـ 26.5 مليار دولار في 2021. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الأقساط المكتتبة للتأمين على الحياة بمعدل نمو سنوي مركب %3.8 إلى 4.6 مليارات دولار بحلول العام 2026 مقارنة بـ 3.8 مليارات دولار في 2021.

وتختلف معدلات النمو في كل دولة بحسب الزيادة المتوقعة في تعداد سكانها. ويقدر أن تنمو شريحة التأمين على غير الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب %3.1 لتصل إلى 26.5 مليار دولار في 2026 مقارنة بـ 22.7 مليار دولار في 2021.

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