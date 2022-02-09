ارتفاع رقم تكاليف الإنشاءات بأبوظبي %8.9 بالربع الرابع 2021

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

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ارتفع الرقم القياسي لتكاليف الإنشاءات في أبوظبي بنسبة 8.9% خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع ذاته من 2020، وذلك وفقاً لتقرير لمركز الإحصاء أبوظبي أمس.

وزاد الرقم القياسي لتكاليف الإنشاءات في الإمارة إلى 102.6 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنحو 94.2 نقطة في الربع الرابع 2020، بينما زاد علي أساس ربعي بنسبة 4.1% مقارنة بنحو 98.5 نقطة في الربع الثالث 2021.

وذكر المركز أن 8 مجموعات رئيسية كانت السبب وراء الزيادة السنوية في الرقم القياسي لتكاليف الإنشاءات على أساس سنوي، حيث ارتفعت أسعار القوى العاملة، التي تساهم بنسبة 36.8% من تكاليف الإنشاءات بنسبة 14.1%، وارتفعت أسعار مجموعة مواد التشطيبات (تساهم بـ23.3%) بنسبة 7.6%، وزادت أسعار مجموعة المعدات بنسبة 15.2%، وارتفعت مجموعة مواد الإنشاء بنسبة 4.9%، ومجموعة مواد الأعمال الكهربائية بنسبة 6.6%، ومجموعة الخدمات 7.4%.

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