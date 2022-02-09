إطلاق المركز الإقليمي للأغذية بأبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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كشف غسان عبود، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «غسان عبود» الاقتصادية، عن إطلاق المركز الإقليمي للأغذية اليوم، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة سلسلة التوريد الإقليمية، وإنشاء منظومة متكاملة لتجارة المواد الغذائية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أنّ إطلاق المركز بالتعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي مع سوق رونجيس الدولي «Rungis» يبرز قوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تميّز العلاقة بين مجموعة غسان عبود وموانئ أبوظبي.

منصة شاملة

وسيكون المركز الإقليمي للأغذية واحداً من أكبر المراكز من نوعها في المنطقة لتجارة الجملة للأغذية المتنوعة والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

وتنظم مجموعة موانئ أبوظبي في مقرها بمدينة «كيزاد» مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل الإطلاق بالتعاون مع شركة «رونجيس» ومن خلال شراكة استراتيجية مع مجموعة غسَان عبود لتوفير منصة شاملة تسهم في تنوع المواد الغذائية المتوفرة للمستهلكين في الإمارات والمنطقة، وتدعم جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

ويتحدث في المؤتمر الصحفي الكابتن محمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وعبدالله الهاملي، رئيس قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة موانئ أبوظبي، إلى جانب غسان عبود، وغراهام ساندرز، الرئيس التنفيذي للمشاريع الخاصة بمجموعة غسان عبود، وستيفان لياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق «رونجيس» الدولي.

شراكة استراتيجية

وأكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «غسان عبود» الاقتصادية أن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي غسَان عبود تعكس التزامنا نحو المساهمة الفعالة في تسهيل توريد المنتجات الغذائية عالية الجودة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتواجد خيارات متنوعة من الأغذية في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة. وأضاف أن المركز الجديد سيصبح مركزاً إقليمياً لتجارة المواد الغذائية، وكذلك للعمليات اللوجستية المرتبطة بها.

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