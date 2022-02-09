21.4 ملياراً مكاسب الأسهم في 3 جلسات تفاؤلاً بالأرباح والتوزيعات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس، ليربح رأسمالها السوقي ما يربو على 21.4 مليار درهم خلال 3 جلسات وسط حالة من التفاؤل سيطرت على معنويات المستثمرين تفاؤلاً بالأرباح القوية للشركات المدرجة والتوزيعات السخية إلى جانب عمليات شرائية لاقتناص الفرص من قبل المؤسسات والأجانب.

وارتفع سوق دبي 0.77% ليغلق عند 3213.46 نقطة مع صعود أسهم البنوك والعقار والخدمات والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.5% إلى 8779.63 نقطة بدعم أسهم الاستثمار والبنوك والاتصالات.

وشهد سوق أبوظبي إدراج سهم «موانئ أبوظبي» الذي ارتفع 13.12% ليغلق عند 3.62 دراهم وسط تداولات نشطة بقيمة 282.62 مليون درهم، ومع إضافة القيمة السوقية للوافد الجديد البالغة 18.4 مليار درهم بنهاية أمس، تكون الأسواق أضافت نحو 32.6 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال 3 جلسات ليصل إلى 2.082 تريليون درهم منها 1.67 تريليون لسوق أبوظبي و411 مليارا لسوق دبي.

واستقطبت الأسهم سيولة 1.86 مليار درهم، منها 1.7 مليار بأبوظبي و162.2 مليوناً بدبي. وجرى تداول 431 مليون سهم، موزعة بواقع 350.5 مليوناً في أبوظبي و80.5 مليوناً في دبي، عبر 15416 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.76% مع نمو «إعمار العقارية» 1.06% و«إعمار للتطوير» 0.46% فيما انخفض «ديار» 0.63% و«الاتحاد العقارية» 1% واستقر «داماك». وصعد قطاع البنوك 1.27% بدعم نمو «الإمارات دبي الوطني» 1.48% و«دبي الإسلامي» 1.08% . وتراجع الاستثمار 0.17% . وانخفض قطاع النقل 1.4%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط بـ56.17 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 21 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 18.67 مليوناً. وحقق «دبي التجاري» أكبر ارتفاع 4.16%، فيما كان «آن ديجيتال» الأكثر انخفاضاً 3%.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع البنوك. كما ارتفع قطاع الاستثمار. وزاد العقار والاتصالات، وانخفض الطاقة .

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 304.8 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي للموانئ» 282.6 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 254.7 مليوناً. وحقق «الخليج الطبية» أكبر ارتفاع 14.8%، فيما كان «فيرتغلوب» الأكثر انخفاضاً 2.04%.

إفصاح

حققت شركة «دبي للتأمين» أرباحاً بقيمة 80.57 مليون درهم في العام الماضي، بنمو قدره 46 % مقارنة بنحو 55 مليون درهم في 2020. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40 % من رأس المال عن عام 2021.

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