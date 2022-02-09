إطلاق حملة «إيطاليا ببساطة استثنائيّة»

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت السفارة الإيطاليّة في الإمارات حملة «إيطاليا ببساطة استثنائيّة: BeIT» للتعريف بالمجالات التي تتميّز بها إيطاليا.

وتتواصل الحملة العالميّة لمدة 9 أشهر، وتستهدف 26 دولة، بما فيها الإمارات وتهدف إلى دعم «صُنع في إيطاليا». وسيتم إطلاق الحملة رسميّاً في فندق أرماني بدبي اليوم.

ويُقام بالتوازي مع إطلاق الحملة حفل عشاء يستضيفه برج خليفة، ويحضره نيكولا لينر، السفير الإيطالي في الإمارات، ومجموعة من أبرز الشخصيات الإعلاميّة ومشاهير التواصل الاجتماعي، حيث سيجري الكشف عن الهويّة الجديدة لعلامة صُنع في إيطاليا، التي ستعرض ما تتميّز به إيطاليا أمام العالم.

وتتكوّن الحملة من مرحلتين، الأولى تركز على إبراز القيم التي تتمتّع بها إيطاليا من الابتكار والشغف والتقاليد والأسلوب والإبداع والتنوّع وتستمر لغاية مارس، فيما تهدف الثانية إلى تعزيز سلاسل الإنتاج لصُنع في إيطاليا، مثل الأزياء والفخامة، والبنى التحتيّة المستدامة، والرعاية الصحية والعافية، وتمتد من مارس إلى أغسطس 2022.

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