«أبوظبي الإسلامي» يعتزم التوسّع في مصر

المصدر: أبوظبي - د ب أ

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قال محمد عبد الباري، المدير المالي لمجموعة بنك أبوظبي الإسلامي، إن البنك يدرس إمكانية الاستثمار في تركيا، لكنها ليست في مرتبة متقدمة على قائمة أولويات البنك الآن، في حين تُعتبر مصر خياراً أكيداً لتوسّع أبوظبي الإسلامي.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن عبد الباري قوله في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»: لدينا وجود في مصر وبالنسبة لنا فهي تؤدي بشكل جيد وسوقها واعدة تنمو بقوة. وأضاف أن توسعات البنك يمكن أن تتضمن فرصاً غير تقليدية، مثل المشروعات الرقمية والشراكات.

من ناحية أخرى، قال عبد الباري، إن البنك يتوقع زيادة أسعار الفائدة الرئيسة في الولايات المتحدة خلال العام الحالي 5 مرات وربما 3 مرات إضافية في 2023.

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