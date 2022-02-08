مقاطعة أبروزو الإيطالية تستعرض منتجاتها الغذائية في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدمت مقاطعة أبروزو الإيطالية اليوم نفسها أمام أعين العالم في إكسبو 2020 دبي بمنتجات أراضيها الفريدة من نوعها ذات الجودة الاستثنائية، تعبيراً عن هويتها وبحرها وجبالها وثلاث حدائق وطنية، وما يصل إلى 26 منطقة محمية تمثل حالة فريدة من نوعها في العالم، وتشكل نقطة ارتكاز فكرتها عن التنمية والتي تركز على نوعية الحياة.

وفي هذا الصدد، افتتح نائب رئيس المجلس الإقليمي المسؤول عن الزراعة، إيمانويل إمبرودنتي، برنامج «أبروزو المستدام في أسبوع الغذاء الزراعي» في إكسبو 2020 دبي، والذي سيقدم طوال الأسبوع حوالي 120 منتجاً للطعام للعالم من إنتاج 22 شركة.

وأقيم بهذه المناسبة مؤتمر صحفي في فندق هيلتون جميرا بدبي، حضره القنصل العام الإيطالي بدبي جوزيبي فينوشيارو مع نائب الرئيس.

ويتم الترويج للبعثة من قبل منطقة أبروزو وتديرها الشركة الإقليمية للأنشطة الإنتاجية (Arap)، وهي ذراع تشغيلي نيابة عن الهيئة الإقليمية لبعثة المعرض:

تم إنشاؤها لتسهيل تلبية العرض والطلب، مع إشراك المستوردين والمشترين والصحافة الدولية والمؤثرين والاستشاريين والطهاة ورجال الأعمال في مجال الأغذية الزراعية الذين يعملون بالفعل في الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى من العالم موجودين في دبي. وظهرت الهيئة بهدف فتح أسواق جديدة في واحدة من أهم المعارض في العالم، وتقديم المنتجات الرائدة مثل الزعفران والزيت والفواكه والخضروات والعسل والمعكرونة الجافة والطازجة.

وقال إيمانويل إمبرودنتي: معرض إكسبو دبي 2020 ليس سوى الخطوة الأولى من أجل إجراء فعال لانتشار هذه الشركات عالمياً وفتح أسواق جديدة لموادنا الزراعية الممتازة والتي يعتمد عليها مستقبل أراضينا.

وشدد القنصل فينوشيارو على تميز أبروزو من خلال جمعها بين تقاليدها الثقافية والابتكار والمصداقية، وهذا هو بالضبط معنى إكسبو دبي 2020، حيث تقدم المناطق الموجودة هنا إعادة بناء لماضيها ولكن أيضًا انفتاحها على المستقبل، معتبراً دبي ودولة الإمارات جسراً يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهي مركز أساسي لأولئك الذين ينوون الانفتاح على مناطق أوسع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز