الفلبين تحتفل بيومها الوطني 11 فبراير في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل الفلبين بيومها الوطني يوم 11 فبراير في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث تدعو جميع المقيمين والسياح في الإمارات وزوار إكسبو ومواطنيها من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الاحتفالات التي تستمر لمدة شهر.

ويستضيف إكسبو 2020 دبي اليوم الوطني للفلبين بأروع عرض للموسيقى والرقص والعروض الملونة. وستشهد الاحتفالات التي تستمر طوال اليوم إيجازاً للأعمال الفلبينية، واجتماعاً ثنائياً بين الفلبين ودولة الإمارات، وجولات في جناحها، وكذلك حفل رفع العلم الرسمي في كل من جناح الفلبين وساحة الوصل تكريماً لليوم الوطني للبلاد بحضور وفود من كبار المسؤولين من الفلبين والإمارات.

كما ستقدم الفلبين أيضاً عروضها الملونة والرقصات المبهجة في أداء رائع ومذهل خلال موكب العيد الوطني للفلبين في جادة الأمم في إكسبو. سيستمتع زوار المعرض أيضاً بروح «العيد» الفلبينية المليئة بالمرح عبر العروض المتتالية للفلبينيين المهرة والموهوبين في جميع أنحاء الإمارات.

ومن المتوقع أن ينضم الآلاف من الفلبينيين يلوحون بعلم الفلبين في حديقة اليوبيل في الساعة 6:30 مساءً، حيث يتوجون الاحتفالات التي تستمر طوال اليوم بعرض ثقافي وموسيقي مذهل بعنوان «موجة الروح». ومن المقرر فوز عشرة أفراد برحلة إلى الفلبين في بداية العرض الكبير بتذاكر ذهاب وإياب مجانية (دبي - مانيلا - دبي) عبر الخطوط الجوية الفلبينية.

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