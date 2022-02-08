تأسيس مجلس أعمال مشترك بين الإمارات وجمهورية الجبل الأسود

المصدر: دبي – البيان

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دعا ياكوف مالتوفيتش وزير التنمية الاقتصادية لجمهورية الجبل الأسود أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات الإماراتية إلى تعزيز استثماراتهم في بلاده وخاصة في مجال البنية التحتية والموانئ وقطاعات الطاقة والسياحة والزراعة والصناعة.

مشيراً إلى أن حكومته تعمل على توفير كل ما من شأنه إنجاح الاستثمارات الإماراتية في الجبل الأسود وأن المناخ الاستثماري مهيأ جداً وأن حكومته تقدم تسهيلات كبيرة لتحفيز الشركات والمستثمرين الأجانب على الاستثمار في الجبل الأسود.

جاء ذلك في منتدى الأعمال بين الإمارات وجمهورية الجبل الأسود، والذي نظمه اتحاد غرف الإمارات بالتعاون مع غرفة الاقتصاد في الجبل الأسود ووزارة التنمية الاقتصادية بالجبل الأسود، موضحاً، أن إكسبو 2020، فرصة مناسبة جداً لتعريف الشركات والمؤسسات الإماراتية بالفرص المتاحة والتسهيلات التي توفرها جمهورية الجبل الأسود للمستثمرين والشركات الأجنبية.

من جانبه أعرب الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات حميد محمد بن سالم، عن تطلع غرف الإمارات من خلال هذه الملتقيات إلى تعريف أصحاب الأعمال والشركات بالمناخ الاستثماري والفرص المتاحة بصورة تفصيلية في كلا البلدين والإجراءات والتسهيلات المتعلقة بالاستثمار لتشجيع المستثمرين على الدخول في الأسواق والاستثمار وإقامة المشروعات.

مؤكداً دعم غرف الإمارات، بإقامة مشاريع استثمارية مشتركة من أجل مزيد من التعاون الاقتصادي وفتح مجالات للاستثمار في البلدين، ودعا ابن سالم الشركات والمؤسسات الصناعية في جمهورية الجبل الأسود للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة والمميزات المتعددة التي توفرها للشركات الأجنبية الراغبة في العمل والاستثمار بالدولة.

مؤكداً أن مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة اليوم بين اتحاد غرف الإمارات وغرفة اقتصاد الجبل الأسود بشأن تأسيس مجلس أعمال مشترك، ستعمل على تعزيز أواصر العلاقات التجارية مع جمهورية الجبل الأسود.

وأضافت نينا دراتش، رئيسة غرفة الاقتصاد في الجبل الأسود، إن دولة الإمارات من أكثر الدول تنوعاً بالاستثمارات في الجبل الأسود، من خلال دخولها باستثمارات نوعية في قطاعات حيوية في الطاقة المتجددة والسياحة، وأعربت عن تطلعها لمواصلة هذا الزخم في المرحلة المقبلة.

موضحة أن قطاع السياحة يمثل الحصة الأكبر في الاقتصاد الوطني لبلادها، وأنه جارٍ العمل على تعزيز التنويع الاقتصادي وإعطاء حوافز وامتيازات للاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الأخرى وأبرزها النقل والطاقة والعلوم المتقدمة.

كما تمت إتاحة الاستثمار بنظام الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص في عدد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والزراعة والصناعات الغذائية، موضحة أنه تم إنشاء مؤسسة للاستثمار الأجنبي لتكون حلقة الوصل التي تربط بين المستثمرين الأجانب والفرص الاستثمارية في مونتنيغرو.

كما أشار عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، إلى أن دولة الإمارات تواصل مساعيها لتعزيز وجودها التجاري والاستثماري في الأسواق الجديدة والواعدة في مختلف مناطق العالم، ومن هذا المنطلق نحن نشجع الشركات الإماراتية على استكشاف ومتابعة الفرص الاستثمارية المختلفة في أسواق الجبل الأسود.

حضر المنتدى كل من ياكوف مالتوفيتش وزير التنمية الاقتصادية لجمهورية الجبل الأسود وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف، وعبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، ونبيلة عبدالعزيز ناصر سعيد الشامسي سفيرة الدولة لدى جمهورية الجبل الأسود وفريدة عبدالله العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وعدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين.

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