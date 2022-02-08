رأس الخيمة تطلق مهرجان السعادة 2022 بكورنيش جزيرة المرجان

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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كشفت غرفة تجارة رأس الخيمة ممثلة في مركز رأس الخيمة للمعارض، عن إطلاق النسخة الرابعة من مهرجان السعادة 2022، يوم الجمعة 11 فبراير ويستمر حتى 15 الجاري، وذلك يومياً من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساء على كورنيش جزيرة المرجان، وتُعد شركة جزيرة المرجان شريكاً استراتيجياً في مهرجان هذا العام.

واستعرض محمد حسن السبب مدير مركز رأس الخيمة للمعارض، فعاليات المهرجان لهذا العام، والذي يشمل عدة فعاليات وألعاب ترفيهية وأنشطة وعروض ترويجية رائعة.

بالإضافة إلى مشاركة 10 فرق استعراضية متنوعة، من السعودية والهند والفلبين، إضافة إلى عروض شعبية إماراتية، فضلاً عن إطلاق الألعاب النارية التي اشتهرت بها إمارة رأس الخيمة، وتصدرتها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئة أطول سلسلة للألعاب النارية لثلاث سنوات متتالية، حيث ستنطلق الألعاب النارية اليوم الثاني لبدء المهرجان السبت 12 الجاري.

وأضاف: تسهيلاً على جمهور المهرجان تم تقسيم منطقة المهرجان وتصنيفها لـ 5 مناطق هي السعادة، والربيع، ومنطقة المسرح، ومنطقة الشتاء، ومنطقة لساحة كبيرة تُعرض بها سيارات كلاسيكية لهواة هذا النوع من السيارات، كما يضم المهرجان منطقة للمطاعم تضم نحو أكثر من 15 مطعماً.

وأكد محمد السبب، حرص اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على اتخاذ كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإنجاح الفعاليات، واستقبال الجمهور بالورود والهدايا.

والحرص على خروج المهرجان بالشكل المتميز الذي يلبي طموحات الزوار والجمهور الكبير، الذي يحرص على حضور المهرجان ومتابعة فعالياته الشيقة والمتميزة، والتي تم اختيارها بعناية لتلاءم احتياجات الجميع وبكافة المراحل السنية، بعد أن أصبح مهرجان بصمة في إمارة رأس الخيمة، ونجح في وضع اسمه ضمن روزنامة الفعاليات المتميزة في المنطقة.

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