«فندق باراماونت ميدتاون» يفتتح أبوابه في دبي

المصدر: دبي - البيان

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استقبل «فندق باراماونت ميدتاون» أول كوكبة من الضيوف على السجادة الحمراء في افتتاح أحد أكثر الفنادق رقياً في دبي.

ويعد «فندق باراماونت ميدتاون» من أكثر الفنادق رقياً وفخامةً في دبي، نظراً لأجوائه الفريدة التي تحمل الطابع الهوليودي الخالد، وتصاميمه الأنيقة التي تعود بنا إلى منتصف القرن الماضي، فضلاً عن إطلالاته الآسرة ومفاهيم الطهي الحديثة وتجارب الطعام الاستثنائية التي يقدمها لضيوفه.

وتم تصميم الفندق خصيصاً للشباب الحالمين بأن يحظوا بكافة المزايا والخدمات الراقية، لا سيما وأنه يتمتع بموقع مثالي في منطقة الخليج التجاري بدبي، وعلى مسافة قصيرة جداً من شارع الشيخ زايد وبرج خليفة ودبي مول.

عند الوصول إلى بهو الفندق، سيتملك الضيف شعور مفعم بالهدوء والسكينة اللذين يضفيان على المكان المزدان باللوحات الفنية الكلاسيكية مزيداً من الفخامة، كما تعكس الأرضيات الرخامية البرّاقة والتشطيبات الذهبية الأنيقة، الفرادة التي يتميز بها فندق باراماونت ميدتاون، والتي تحاكي الطابع الحقيقي لسحر هوليود الخالد.

يضم الفندق في جنباته 281 غرفةً وجناحاً فاخراً تتيح للضيوف الاستمتاع بمجموعة واسعة من خيارات الإقامة. توفر الغرف المزودة بالشرفات إطلالات آسرة على أفق دبي، كما يمكن للعائلات ومحبي أسلوب الحياة الفاخر، الاختيار بين أجنحة «Blockbuster» الواسعة أو أجنحة «A-List» الأنيقة التي تمنحهم تجربة إقامة لا تنسى. استمتع بتجربتك الخاصة التي تأخذك في رحلة هوليودية غامرة بين أجنحة «بريميير» أو «باراماونت»، لتعيش حياة المشاهير المفعمة بالترف.

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